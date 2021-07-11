Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

BİR HAFTADA 5 MİLYON 131 BİN DOZ AŞI

Covid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

TOPLAM DOZ 58 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye'de bugüne kadar 57 milyon 752 bin 492 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

37 milyon 703 bin 238 kişiye ilk doz, 17 milyon 160 bin 571 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Ünlü isimler, koronavirüse karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek aşı çağrısında bulundu.