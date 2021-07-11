Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

BİR HAFTADA 5 MİLYON 131 BİN DOZ AŞI
Covid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

TOPLAM DOZ 58 MİLYONA YAKLAŞTI
Türkiye'de bugüne kadar 57 milyon 752 bin 492 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

37 milyon 703 bin 238 kişiye ilk doz, 17 milyon 160 bin 571 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Ünlü isimler, koronavirüse karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek aşı çağrısında bulundu.