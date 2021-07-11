Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, son 24 saattin koronavirüs verilerini paylaştı.

SON 24 SAATTE 5.261 VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

Koca, yaptığı paylaşımda, aşılamanın önemine vurgu yaparak, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

Son bir haftada 5 milyon 131 bin 997 doz aşı uygulandı Sağlık Bakanlığınca, Covid-19 mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Ünlü isimler, koronavirüse karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek aşı çağrısında bulundu.