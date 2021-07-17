Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Anak, çocuklarda demir eksikliği anemisine karşı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Anak, anne sütünün eşsiz olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle ilk 6 ayda zamanında doğmuş bir çocuğun tüm gereksinimlerini karşılar. D vitamini, bazen demir eklenebilir. Anne sütü 2 yıla kadar verilmelidir, ancak 6'ncı aydan sonra gerekli takviyeler yapılmalıdır. Bu konuda yetersiz kalınması önemli anemilere (kansızlıklara) yol açabilir.

Örneğin; demir gereksinimi karşılanamazsa çocuk gece çok huzursuzdur ve uyumakta güçlük çeker. İyi demir kaynağı olarak karaciğer, kırmızı et, sakatat, kümes hayvanları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kuru baklagiller, kabuklu yemişler, taze ve kuru meyveler, yumurta sıralanabilir. B12 vitamini ile demir en çok kırmızı ette ve yumurta sarısında bulunur. Yeşil yapraklı bitkilerde, hububat dediğimiz mercimek, nohut, fasulye gibi gıdalarda da demir bulunur. Ancak vücudumuzdan iyi emilen demir hayvansal demirdir. Sakatatların iyi bir demir kaynağı olduğu bilinmektedir. Ancak bir yaşından küçük bebeklere karaciğer dışında hiçbir sakatat yedirilmemelidir. Özellikle beyin, böbrek, dalak, dil ve işkembe gibi besinler virüs ve bakteri gibi mikroorganizmalar açısından son derece risklidir” dedi.

"Ispanak yerine brokoli tüketilebilir"

Prof. Dr. Sema Anak, sözlerine şöyle devam etti: "1800'lü yıllarda ıspanaktaki demirin hesaplamasında yapılan bir virgül hatası 1930'lu yıllarda ortaya çıktı, ancak hala ıspanak yenmeli diye öneriler sürüyor. Ispanak sadece folik asit, magnezyum, fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Ayrıca içerdiği nikotin nedeniyle süt çocuklarında önerilmemektedir. Brokolide ıspanağa nazaran daha fazla demir vardır. Aynı şekilde demir kaynağı olarak çok önerilen pekmezin içindeki demir de yine bir hayvansal protein kadar fazla değildir. Pekmez, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum içerir, kolay ve besleyici bir enerji kaynağıdır. Demir gereksinimi yüksek olan bebek ve çocuk beslenmesinde tatlandırıcı alternatifi olarak kullanılabilir. Ancak kan şekerini hızlı yükseltmesi sebebiyle porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli, glukoz-fruktoz içermemelidir. Ülkemiz gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerde Akdeniz Anemisi de sıktır. Gerek taşıyıcılık, gerekse hastalıkta demir birikimi söz konusudur. Sadece demir eksikliği anemisi ve Akdeniz taşıyıcılığı bir arada olduğunda doktor kontrolünde demir kullanılabilir" dedi.

"Keçi sütü ve inek sütüne dikkat"

Son yıllarda anne sütüne benzerliği nedeniyle keçi sütü önerildiğinin altını çizen Prof. Dr. Anak, uyarılarda bulunarak sözlerini tamamladı: "Ancak hiç bir şey anne sütünün yerini tutamaz. Ayrıca tek başına kullanımı sorun ortaya çıkartabilir. Keçi sütünün de eksik yönleri vardır. Bebek, sadece keçi sütüyle beslenirse kansızlık ortaya çıkar. Demir, bakır, folik asit ve vitamin B12 eksikliği kansızlığa sebep olabilir. Ayrıca D vitamini açısından da yetersizdir. İnek sütü kullanımı da demir eksikliğinin bir başka önemli nedenidir. İnek sütü zaten yeterli demir içermez. Fazla miktarda inek sütü tüketmek demirin emilimini bozmasının yanı sıra bağırsaktan ince ince kanamalara sebep olarak demir eksiliği gelişimine de yol açabilir. Tercihen ilk bir yıl inek sütü tüketilmemelidir. Bir yaşından küçük bebeklerde süt yerine yoğurt ve peynir gibi formlarını tüketebilir. Bir yaş sonrası inek sütü tüketilebilir, fakat günlük 500 mililitreyi (2 su bardağı) geçmemelidir"dedi.