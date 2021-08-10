Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hipotiroidinin gebelik ihtimalini düşürdüğünü anlatan Doç. Dr. Akyürek “Daha da önemlisi tiroit hormonları bebeğin hem zihinsel hem de bedensel gelişimi için son derece önemlidir. Gebelikten önce mutlaka kontrol edilmelidir” diye konuştu. Hipotiroidinin, kadınlarda ve 60 yaş üzerinde daha sık görüldüğünü aktaran Doç. Dr. Akyürek “Hastalarda genel olarak metabolizma yavaşlar. Hâlsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, soğuğa karşı artan hassasiyet, kabızlık, cilt kuruluğu, kilo alımı, el, yüz ve ayaklarda şişme, ses kısıklığı, kas güçsüzlüğü, yüksek kolesterol seviyesi, uykusuzluk, denge ve koordinasyon sıkıntıları, kansızlık, kas ağrıları ve hassasiyet, âdet düzensizliği, saçlarda seyrekleşme, ince, kırılgan saç veya tırnaklar, kalp ritminde yavaşlama, depresyon ve hafızada zayıflık gibi belirtilerden bir ya da birkaçı varsa ‘Enerji seviyem azaldı, pilim bitti, kilo veremiyorum, depresyondayım, sürekli yorgunum ve sürekli uyumak istiyorum, mutsuzum’ diyorsanız mutlaka bir endokrinoloji uzmanına görünün” dedi.

İyot eksikliği tiroit bezi hastalıklarına yol açıyor Gebelik ve bebeklik döneminde yetersiz iyot tüketimi çocukta beyin hasarı ve zekâ geriliğine yol açarken yetişkinlerde başta tiorit, prostat, yumurtalık ve rahim kanseri olmak üzere tiroitle ilişkili bağışıklık sisteminin baskılandığı hastalıklara sebep oluyor.

Koronavirüsle birlikte ağrılı tiroit hastalığı arttı Koronavirüsle birlikte ağrılı tiroit hastalığının arttığını belirten Dr. Esra Tutal, "Ağrının yanı sıra yorgunluk, eklem ağrısı, kas ağrısı, hafif ateş gibi grip benzeri belirtiler de olur" dedi.