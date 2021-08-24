Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Güneşin en önemli tehlikesinin cilt kanseri olduğunu belirten uzmanlar, kısa dönemde yanlış tedavi edilen güneş yanıklarının da önemli sağlık riskleri oluşturduğunu söylüyor. Güneş yanıklarına da ‘yanık tedavisi’ uygulanması gerektiğini ifade eden Acıbadem Maslak Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, yapılması ve uzak durulması gereken noktaları şöyle sıraladı:

∂ Günde en az 2 litre su-sıvı içmeye özen gösterin.

∂ Yanan bölgeye; soğuk su, karbonatlı veya yulaflı soğuk su, soğuk sirke ya da soğuk sütle ıslatılmış havlular veya jel buzla her 2 saatte bir, 10-20 dakika kompres yapabilirsiniz.

∂ Cildinize soğutucu özellikte kalamin veya aloe vera içeren jel veya losyon sürün. Ayrıca duş, pansuman veya kompres sonrasında, cildi yatıştırıcı özelliğe sahip yulaf veya dekspantenol içeren nemlendiriciler kullanın.

∂ Yanan bölgeleri yukarı kaldırın; mesela yüzünüz yandıysa iki yastıkla yatın.

BUNLARI SAKIN YAPMAYIN!

∂ Yanık deriyi kaşımayın ve koparmayın. Kaşıntı için antihistaminik özellikte tablet kullanabilirsiniz.

∂ Kese, lif, ağda, tıraş işlemlerinin yanı sıra banyo köpükleri, sabunlar, banyo tuzları, sıvı yağlar, masaj yağları, lokal anestezikler, vazelin gibi katı yağlar ve merhemlerden uzak durun.

∂ Halk arasında sıkça kullanılan yeşil çay, salatalık, vazelin, diş macunu veya yoğurt gibi güneş yanığı yöntemleri soğuk uygulanmaları sebebiyle rahatlatıcı olurlar. Ancak bugüne dek bu metotların yanıkları iyileştirici etkilerine dair bilimsel bir delil olmadığı gibi, tam aksine ciltten ısı kaybını engellemeleri sonucu ateş ve güneş zehirlenmesi gibi problemlerin gelişmesine sebep olabilirler.

Güneş kremi D vitaminini engellemiyor Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, güneşin zararlı etkilerini bir defa daha gündeme getirdi.