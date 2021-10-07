Türkiye Gazetesi

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli aşı TURKOVAC ile ilgili bilgiler verdi. Aşının Faz-3 çalışmasının bitmesini ve acil kullanıma geçmesini beklediklerini dile getiren Çalış "2020’nin Mart ayından itibaren büyük bir çabayla gerek İlaç Uygulama Araştırma Merkezimiz gerek Faz-2 çalışmalarının yapıldığı İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezimiz önemli emek sarf etti. Şu anda Faz-3 çalışması devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Çalış, ne kadar çok gönüllü olursa Faz-3 çalışmasının da o kadar hızlı biteceğini belirtti.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Beş merkezde Faz-3 çalışması yapıldığını ve bunlardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Çalış, "Çalışmalardan çok güzel sonuçlar alıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah bu merkezler hızlı bir şekilde çoğalır ve biran önce Faz-3 çalışması biter. Sağlık Bakanımızın da 'acil kullanımda son aşamadayız' ifadesi bizi çok memnun etti. Bu çalışmamız YÖK Topluma Hizmet Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Milletimize, toplumumuza ve insanlığa bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bir an önce Faz-3 çalışması tamamlanır veya aşımız acil kullanıma geçer de hem milletimizle hem de bütün insanlıkla buluşur diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC’ta gönüllü 1,5 milyonu aştı Yerli aşı TURKOVAC’la ilgili üçüncü faz denemeleri ile hatırlatma dozuna yönelik etkinlik çalışmalarında sona gelinirken, gönüllü olmak isteyenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde Turkovac sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs aşısı konusunda dünyada eşitsizlik olduğunu belirten Erdoğan, "Yerli aşımızı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC'ta işler yolunda: Bin 100 gönüllü, sıfır yan etki Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde bin 100 gönüllüye uygulandığını ve takip edilen gönüllülerde bir yan etki dönüşünün olmadığını söyledi.