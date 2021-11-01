Türkiye Gazetesi

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bilim adamları tarafından gerçekleştirilen bir ortak klinik çalışmasında, C vitaminin şiddetli Covid'i önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği öğrenildi.

KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ

Bu hafta Life dergisinde yayınlanacak olan 12 klinik araştırmanın sonucunda, vitaminin damardan verilmesinin kandaki oksijen seviyesini artıracağı, iltihabı azaltabileceği ve hastanın hastanede kalış süresini kısaltabileceği tespit edildi.

İYİLEŞME ORANI YÜZDE 70 ORANINDA

Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmada, C vitamininin, belirti gösteren Covid-19 enfeksiyonunun iyileşme oranını plaseboya kıyasla yüzde 70 oranında artırdığı bulundu.

“OLUMLU ETKİLER GÖSTERDİ”

Araştırmaya Yeni Zelanda Otago Üniversitesi’nden katılan bilim insanı Anitra Carr, "Daha kritik hastalar için, günde 6-24 gram doz C vitaminin damardan verilerek kullanıldığı denemeler, hastaların koronavirüs ile mücadelesini artırıp hastanede kalış süresini azaltması, oksijen seviyelerini artırması gibi olumlu etkiler gösterdi” diye konuştu.

TAKVİYE GEREKLİ

Araştırmacılar, yirmi adet portakalın bir gram C vitamini sağladığını, bu nedenle bunun yeterli olmayarak takviye gerektirdiğini söyledi. İncelemede, Covid hastalarının yüzde 70 ila 80'inde C vitaminini konsantrasyonlarının çok düşük olduğu ve birkaç gram vitaminden yararlanabilecekleri öne sürüldü.

“UYGUN DOZUN VERİLMESİ GEREKLİ”

Londra'daki Imperial College Tıp Fakültesi'nden ortak yazar Dr. Marcela Vizcaychipi, hastaların C vitamini durumunu kontrol etmenin her hastanede standart bir uygulama olması gerektiğini ve iyileşmeyi optimize etmek için uygun bir dozun verilmesi gerektiğini söyledi.

“STANDART BİR UYGULAMA OLMAMALIDIR”

Vizcaychipi, "Her zaman elektrolitlerin, eser elementlerin (Potasyum, sülfür, sodyum, magnezyum vb.) ve vitamin C ve D dahil olmak üzere vitaminlerin değiştirilmesi gibi temel konuların kapsandığından emin olmamız gerekir. Bu standart bir uygulama olmalıdır" dedi.

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