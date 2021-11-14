Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık iki yıldır süren koronavirüs pandemisi nedeniyle çok sayıda vatandaş virüsten kaçınmak için toplumsal alanlarda bulunmamayı ve evde kalmayı tercih ederken, bu süreçte sağlık kontrollerini de erteledi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi göz bölümünden Dr. Yusuf Yıldırım, ihmal edilen tedavilerin daha büyük sağlık sorunlarının oluşmasına neden olduğunu belirtti.

"GÖRME ENFEKSİYONLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR"

Koronavirüsün göz sağlığına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Yusuf Yıldırım, "Koronavirüs gözü de ne yazık ki etkiyebiliyor ve enfeksiyon oluşturabiliyor. Bu noktada özellikle en sık bizim karşılaştığımız 'konjonktivit' dediğimiz bir tablo. Sadece basit geçici bir konjonktivitin dışında koronavirüs ne yazık ki gözümüzün sinir tabakasını, optik sinirimizi, retina dediğimiz bölgeyi hatta bazen gözümün hareketini sağlayan görme, göz kaslarımızın fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bunlar genelde geçici bulgular olabiliyor. Ancak yine de kalıcı hasar bırakıp bırakmaması adına muhakkak göz hastalıkları uzmanından destek alınması, yine koronavirüs tanısı alan hastaların gözle ilgili bir problem yaşadıklarında muhakkak göz muayenelerini yapmaları önemli" dedi.

Dr. Yusuf Yıldırım, doktora başvuru sayısının pandemi döneminde azaldığını, buna bağlı katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi hastalıkların sıklığının arttığını belirtti.

"BU TİP VİRÜSLERE BAĞLI GÖZ ENFEKSİYONLARI ARTACAK"

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin gevşetilmesi nedeniyle önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarında artış olmasını beklediğini belirten Dr. Yusuf Yıldırım, "Geçmişte biz sıklıkla 'göz nezlesi' dediğimiz göz enfeksiyonlarıyla karşılaşmaktaydık. Son 1-2 yılda aslında biraz sıklığı azaldı. Bunun da temel nedeni Covid-19 kaynaklık olarak özellikle hijyenimize dikkat etmemiz, maske kullanmamız ve yakın temastan kaçınmamızdı. Tabii ne yazık ki toplumsal olarak son dönemlerde biraz daha bu tedbirleri gevşettik. Önümüzdeki süreçte ne yazık ki bu tip virüslere bağlı göz enfeksiyonları da artacak" dedi.

"3 COVID HASTASINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"

"El hijyeninin sağlanması, tek kullanımlık havluların kullanılması, tokalaşmaktan, sarılmaktan, öpüşmekten biraz uzak durmak sadece koronavirüse değil diğer virüslerin gözümüzde ve bedenimizde oluşturacakları etkilere de önlem olacaktır" diyen Dr. Yıldırım, "Genel olarak bakıldığında her zaman korona hastalarında göz bulgularıyla karşılaşmıyoruz. Sıklıkla gözde kızarıklıkla, sulanmayla birlikte oluşan konjonktivit dediğimiz o konjoktiva dokusunun enflamasyonuyla bu tip hastalarımız bize geliyor. Bunlar da genellikle 3 Covid hastasından bir tanesinde gözüküyor diyebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki süreçte daha ziyade adenovirüs dediğimiz virüslere bağlı enfeksiyonlarla daha sık karşılaşacağız. Bunun da temel tedbiri hijyen ve özellikle mesafeye dikkat etmek" şeklinde konuştu.

"DOKTORA BAŞVURU SAYISI AZALDI"

Salgın nedeniyle ihmal edilen kontrollerin daha büyük sağlık sorunlarına yol açtığını anlatan Dr. Yıldırım, "Vatandaşlarımız her göz kaşıntısını, sulanmasını veya kızarıklığını koronavirüse mal etmemeli. Ama bununla ilgili ayırıcı tanıyı elde edebilmek ve doğru koyabilmek için muhakkak bir göz hekimine muayene olmak gerekiyor. Sağlıklı bir genç erişkin için yıllık takipler oldukça yeterli, yine yaşlılarda son dönemde koronadan dolayı doktora başvurma sayısı azaldı. Bundan dolayı da özellikle katarakt, sarı nokta hastalığı gibi hastalıkların sıklığının arttığını fark ediyoruz" diye konuştu.

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