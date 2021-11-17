Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde dünyada en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Yaz ve kış turizmi ülke için önemli bir gelir oluşturken sağlık turizmi de önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye'de son yıllarda gittikçe gelişen sağlık turizmi için yeni adımlar atılarak daha fazla sağlık turizmi kapsamında gelen ziyaretçilerin artırılması amaçlanıyor.



Türkiye'de sağlık turizmi, spor turizmi, ekoturizm, wellness (esenlik) gibi yüksek potansiyelli karakteristik alanlarda daha kişiselleştirilmiş hizmet sunulması, daha fazla sağlık turisti çekilmesi ve gelir elde edilmesi hedefleniyor.





Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin sağlık turizminde elde edeceği pay artırılması hedefleniyor.