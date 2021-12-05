Türkiye Gazetesi

Renklerin besin tüketimi alışkanlıkları üzerinde etkisini anlatan Diyetisyen Defne Çar, yemek yenilen ortam rengi veya tabakların renginin iştahı etkilediğine dikkat çekerek kırmızı, turuncu, sarı renginin açlığı etkilediği için insanların daha hızlı ve daha fazla besin tükettiğini belirtti. Yeşil ve mavi renginin besin tüketimini azalttığını söyleyen Çar, mutfakta bu renklerin kullanılması gerektiğini söyledi.

MUTLU HİSSETMEK YEME KONTROLÜNÜ KAYBETTİRİYOR

Diyetisyen Çar, “Araştırmacılar 9 saniye içerisinde besin seçimini etkileyen en önemli unsurun olduğunu ortaya koymuştur. Bulunduğunuz ortamın rengi, tabakların rengi, yemeklerin rengi iştahı etkilemektedir. Kırmızı iştah artıran renkler arasında ilk sırada yer alır. Çoğu yemek zincirlerinin logolarında da kırmızı rengine sıkça yer verilir. Bu sayede kişiler daha hızlı ve daha fazla miktarda besin tüketir. Turuncu, enerji ve heyecan rengidir. Kırmızı gibi turuncu da açlığı tetikler. Sarı da iştahı artıran renkler arasındadır. Sarı rengi, mutluluk hormonunun salgılanmasını destekler. Bu sayede kişiler daha mutlu ve pozitif hissettikleri için yeme kontrolünü kaybedebiliyor” dedi.

MAVİ RENKLİ TABAKLAR İŞTAHI KAPATIYOR

Çar, iştahı azaltan renklerin ise mavi ve yeşil olduğunu bilgisini vererek, “Yeşil rengi çoğu kişiye sağlıklı beslenmeyi çağrıştırıyor. Odaklanmayı ve sindirimi artırıyor. Mavi renk de sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliklere sahip. Özellikle mavi renkli besin çok fazla bulunmadığı için mavi renkli tabaklar tercih etmek besin tüketimini azaltabiliyor. Besin tüketimini azaltmak isteyen kişiler mutfaklarında mavi ve yeşil renkli dekorlara yer verebilir” diye konuştu.

'Bilinçsiz su diyeti zehirlenmeye yol açabilir' Bilinçsiz uygulanan su diyetinin faydası kadar zararı da olabileceğini belirten Diyetisyen Gizem Topuzlu, “Su diyeti ile birlikte artan su tüketimi vücutta toksinlerin atılmasına, kan basıncının dengesini sağlamaya ve aynı zamanda bağırsak hareketlerini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabiliyor. Her şeyde olduğu gibi fazla su tüketiminin de zararları vardır. Aşırı su tüketimi su zehirlenmesine yol açabilir” dedi.