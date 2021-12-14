Türkiye Gazetesi

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Dört yıldır mücadele ettiği siroz hastalığı sonucunda karaciğer yetmezliği gelişen 61 yaşındaki Mehmet Yılmazlar, nakil için yattığı hastanede kalbine giden dört damarının tıkalı olduğu ortaya çıkınca üç gün ara ile hem by-pass hem de karaciğer nakli olmak zorunda kaldı… Kalp ameliyatı ve karaciğer naklinin aynı operasyon içinde yapılması planlanan hastanın kalbi nakli kaldıramayınca, ikinci ameliyat bir ay ertelendi. Ancak dört damarının değiştirildiği kalp ameliyatının ardından karaciğeri iflas eden Yılmazlar, yoğun bakımdan karaciğer nakli ameliyatına girdi. Doktorların ‘tıbben neredeyse hiç yaşama şansı vermedikleri’ yaşlı adam, tıp literatürüne geçecek bir başarıyla sağlığına kavuştu.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

İstanbul’da yaşayan iki çocuk babası emekli Mehmet Yılmazlar, daha önce hiçbir şikâyeti yokken 2017 yılında mide kanaması ile acile başvurdu. Yapılan tetkiklerde yağlı karaciğer hastalığına bağlı siroz olduğu ortaya çıktı. Tedavisi için ilaç başlandı. Zaman zaman tekrarlayan kanamalar, her seferinde Mehmet Yılmazlar’ın sağlığını daha fazla bozuyordu. Temmuz ayında ciddi bir kanama ile hastaneye yatınca karaciğerinin hiç çalışmadığı anlaşıldı. Acilen karaciğer nakli yapılması gerekiyordu. Küçük kızı Ece Demir hiç düşünmeden gönüllü verici oldu. Ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. İstanbul’da başvurdukları bir nakil merkezinde, karaciğere giden damarında tıkanıklık olduğu için nakil yapılamayacağı söylenince ailenin bütün umutları söndü.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Ameliyatı yapabilecek bir merkez arayışına giren aile, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezinden Prof. Dr. Onur Yaprak’a ulaştı. Yeniden tetkikler yapıldı. Bunun sonucunda karaciğere giden damarda tıkanıklık olmadığı anlaşıldı. Ancak bu defa karşılarına başka bir engel çıktı. Ameliyat öncesindeki kardiyoloji muayenesinde dört damarının da tıkalı olduğu görüldü. Durumu stent koymaya uygun değildi. Prof. Dr. Yaprak, ender olarak yapılan “kombine ameliyat”a karar verdi. Eş zamanlı olarak by-pass ve karaciğer nakli yapılacaktı. Önce kalp ve damar cerrahları, Yılmazlar’ın bacağından aldıkları damarla kalbine giden damarları tamir ettiler. Ardından karaciğer nakli yapılacaktı ki, kalbin fonksiyonlarını yeterince yerine getiremediği ve nakli kaldıramayacağı anlaşıldı. Nakil ameliyatının bir ay sonra yapılmasına karar verildi. Ancak yoğun bakımda yatarken karaciğer fonksiyonları tamamen bozulunca, nakil kaçınılmaz oldu. Riskli bir operasyonla kalp ameliyatından üç gün sonra Mehmet Yılmazlar’a kızından alınan karaciğer nakledildi. Ameliyat başarılı geçti ancak karaciğer nakli operasyonundan sonra dört hastada bir görülen safra yolları komplikasyonu gelişti. Günlerce yoğun bakımda yatan Mehmet Yılmazlar mideden tüple beslenmek zorunda kaldı. Yoğun bakımda yattığı süreçte gelişen kas kaybı yüzünden yemek yiyemeyen, yürüyemeyen Yılmazlar’a haftalarca yutma terapisi ve yürüyebilmesi için fizik tedavi yapıldı. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen hayata tutunmayı başaran Mehmet Yılmazlar, üç ay sonra yürüyerek doktor kontrolüne gittiğinde mutluluğunu “Bir hastanın başına gelebilecek bütün olumsuzlukları yaşadım. Ancak şu anda yeniden doğmuş gibiyim” sözleriyle dile getirdi.

KALP YOĞUN BAKIMDAN ORGAN NAKLİNE GİTTİ

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Onur Yaprak, yağlı karaciğere bağlı siroz gelişen hastalarda genellikle kalp damarlarının tıkandığını belirterek, “Stent koymaya uygun olmayan hastalarda by-pass yapmak zorunda kalınıyor. Ancak karaciğer sirozlu olan hastalar by-pass sonrası hızla karaciğer yetmezliğine giriyor. Bu yüzden sadece bizim merkezimizde, karaciğer nakli ile eş zamanlı by-pass yapılıyor. Bu hastada da aynı operasyonu planlamıştık. Ancak kalp yeterince kasılmadığı için nakili ertelemek zorunda kaldık. Fakat by-passtan aç gün sonra karaciğer yetmezliği gelişince acil nakil yaptık. Çok riskli bir ameliyattı fakat Mehmet Bey hayata azmiyle hayata tutunmayı başardı” dedi.

ONA ‘CAN’ OLABİLDİĞİM İÇİN GURURLUYUM

Babasına verdiği karaciğerle hayata tutunmasını sağlayan Ece Demir “Babamı acı çekerken görmek benim için ölümdü. Sürekli olarak kanamalar yüzünden hastaneye yetiştirmek zorunda kalıyorduk. Ona ‘can’ olabildiğim için gururluyum” dedi.

Kristal çocuk çifte nakille hayata tutundu Karaciğerinde enzim yetmezliği sebebiyle organlarında oksalat kristalleri biriktiği için böbreklerini kaybeden Kazak vatandaşı 12 yaşındaki Azat, annesinden alınan karaciğer dokusu ve böbrekle hayata tutundu. Aynı anda gerçekleştirilen ve nadir bir teknikle yapılan çifte nakille sağlığına kavuşan Azat, sedyede geldiği Türkiye’den ülkesine yürüyerek döndü.

