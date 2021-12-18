Türkiye Gazetesi

Hamilelik döneminde annenin sağlığı ve bebeğin kemik gelişimi için D vitamini kullanılmalı. Herhangi bir D vitamini eksikliği durumunda, kişinin hamile kalmadan bu vitamin eksikliğinin giderilmesi oldukça önemli. D vitaminin insan vücudunda çok farklı yerlerde çok çeşitli görevleri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Vücudumuz için kritik öneme sahip olan D vitamini, hamilelikte bebeğin kemik, diş, böbrek, kalp ve sinir sisteminin gelişmesine yardımcı oluyor. Gebeliğin son üç ayında bebeğin kemik gelişimi için fosfora ve kalsiyuma gereksinimi artıyor. Bu sebeple gebelikte süt, balık, yumurta gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamini içeren besinlerin tüketilmesi hem annenin sağlığı hem de bebek sağlığı için önem taşıyor. Bu kapsamda hamileliğin 12. haftasından itibaren D vitamini takviyesine başlanması gerekiyor.

EKSİKLİĞİNDE BİRÇOK SORUN ORTAYA ÇIKIYOR

D vitamini eksikliği toplumumuzda birçok kişide görülüyor. Özellikle hamilelik sürecinde ve güneşin daha az gözüktüğü kış aylarında D vitamini desteği oldukça önemli. Çünkü gebelikte D vitamini eksikliği olduğunda, preeklampsi dediğimiz yüksek tansiyon ile birlikte giden halk arasında ‘gebelik zehirlenmesi’ durumu, gebelik şekeri, bebekte gelişim sorunları ve bebekte erken doğum riskinde artış izlenebiliyor. Bu yüzden gebe kalmadan ve tüp bebek tedavisine başlamadan önce anne adayının değerlerini ölçüyoruz ve gerekli D vitamini takviyesini yaptıktan sonra işlemlere başlıyoruz.

D vitamini eksikliği, bebeklerde kemik sağlığının bozukluğuna ve raşitizm hastalığına çabuk yakalanmaya sebep olabilir.

HEM ANNEYİ HEM DE BEBEĞİ ETKİYOR

Gebelik döneminde eksik olan D vitamini hem annede hem de doğumdan sonra bebekte ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Gebeliğin son 3 ayında bebeğin kemik oluşumu için kalsiyum ve fosfora gereksinimi artıyor. Bu nedenle gebelikte süt, yoğurt, balık, yumurta, tereyağı gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamininden zengin besinlerin tüketilmesi önem taşıyor. Gebelikte D vitamini eksikliğinde annede oluşacak sağlık sorunları, bebeği de etkiliyor. Vücut D vitaminin üretme ve emme yeteneğini birçok faktör etkiliyor. Yaş, obezite, bağırsak sağlığı, güneşe maruziyet gibi faktörler vitamin emilimi için devreye girer. Ancak vücudun onu düzgün üretebilmesi için en çok güneş ışığına ihtiyaç duyar. Gerekli vitamin alınmadığında ise anne adayında birtakım sorunlar izlenebiliyor.

ÇOCUKLARDA RAŞİTİZME NEDEN OLUYOR

D vitamini eksikliği, bebeklerde kemik sağlığının bozukluğuna ve raşitizm hastalığına çabuk yakalanmaya sebep olabilir. D vitamini eksikliği, bebekte solunum problemleri, kalsiyum düşüklüğü, büyüme geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, zeka problemleri, raşitizm gibi birçok probleme yol açabiliyor. Hamilelerde ise kemiklerin yumuşamasına sebep oluyor. Bu yüzden gebelik döneminde, 12. haftadan sonra günlük 10 mikrogram D vitamini desteği öneriyoruz.

D VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Gebelikte D vitamini yönünden zengin olan besinlere yani yumurta, süt, yağlı balık, et tüketimine önem verilmelidir. Ancak mutlaka güneşlenme de önemli bir kaynaktır. Bu yüzden günde 15 ile 30 dakika güneşlenme D vitamininin üretimi için yeterli olacaktır.

Türk bilim adamlarından Covid-19 tedavisinde heyecanlandıran buluş: D vitamini takviyesi ölüm oranını azaltıyor İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesince yapılanaraştırma sonrası, D vitaminin Covid-19'a bağlı ölümleri azalttığı ortaya çıktı.

Çarpıcı araştırma: D vitamini Covid’den korumuyor Kanada'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı önerilen D vitaminin, virüs üzerinde hiç bir etkisinin olmadığını ortaya çıkardı. Uzmanlar koronavirüsten hayatını kaybeden hastalarda D vitamini eksikliği görüldüğünü iddia ederek bağışıklığı güçlendirmek için D vitamini öneriyordu.

D vitamini eksikliği toplum sağlığını tehdit ediyor Türk toplumundaki D vitamini eksikliğine yönelik üniversiteler işbirliği ile yapılan araştırmada, özellikle kadınlarda ve gençlerde D vitamini eksikliğinin korkutucu ve “acil önlem alınması gereken” boyutlarda olduğu ortaya çıktı.