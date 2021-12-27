Türkiye Gazetesi

İster kahvaltıda istersek akşam yemeklerinde kolayca hazırlayıp yiyebileceğimiz omlet, doyurucu ve besleyici yiyeceklerin başında gelir. Kilo verme sürecinde ise ana öğünlerde gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Yumurta, çok iyi bir protein kaynağıdır. Eğer kilo verme sürecindeyseniz, yumurtayı diyet kurallarına uygun şekilde beslenme listenize eklediğinizde uzun süre tok kalacak, kilo verme süreciniz kolaylaşacaktır. Omletin kalorisi ise miktarı ve malzemelerin çeşitliliğine göre değişkenlik gösterebilir.

OMLET KİLO YAPAR MI?

Yumurtayı haşlanmış olarak günün her öğününde kilo aldırır endişesi yaşamadan tüketebilirsiniz. Kalp damar hastalığınız ve kolesterol probleminiz yoksa günde 1 adet yumurta yemek çok faydalıdır. Bu sayede hem vücudunuzun günlük protein ihtiyacını karşılayacak hem de A vitamini almış olacaksınız. Ancak gün içinde ikiden fazla yumurta yerseniz vücudunuz reaksiyon gösterebilir.

Yumurta kalorisi yüksek olan bir besin değildir. Ancak çok kalorili olmaması için omlet yaparken içine koyduğunuz malzemelere dikkat etmeniz gerekir. Zayıflama sürecindeyseniz peynir miktarını abartmadan ve sağlıklı sebzeler kullanarak damak zevkinize göre bir omlet hazırlayıp tüketebilirsiniz.

Omletin daha lezzetli olması ve yapışmaması için mutlaka yanmaz yapışmaz, çizilmeyen, hafif kalın tabanlı bir tava kullanmaya özen gösterin.

DİYET OMLET KAÇ KALORİ?

Diyette omlet nasıl ve kaç kalori olmalı sorusu sizin ihtiyacınıza göre değişebilir. Aşağıdaki bilgiler diyetinize ekleyeceğiniz omletin kalorisi ile ilgili size fikir verecektir:

2 yumurta kullanarak, 1 çorba kaşığı yağ ve çok az tuz ekleyerek yapacağınız pratik, sade omlet 210 kaloridir. Eğer tuz ve yağ kullanmazsanız bu rakam 160’a düşer.

Yağsız pişirdiğiniz 2 adet yumurtalı omlete maydanoz, roka, nane, dereotu gibi yeşil sebzeler ekleyerek de diyet omlet yapabilirsiniz. Eklediğiniz sebzeler kalori değerini yalnızca 20-30 kalori artıracaktır. Örneğin 2 tane yumurta, çok az tuz ve bir tutam maydanoz ile diyet omlet hazırladığınızda bu omletin kalori değeri 190 civarında olacaktır.

Kilo vermek isteyenler, omleti kalorisi en düşük olan lor peyniri ile yapabilir. 50 gram lor peyniri yaklaşık 100 kaloridir. Çok az yağ ve tuz ile yapacağınız 50 gram lor peynirli omlet 270 kalori olacaktır.

Uzmanlar uyarıyor: Grileşen yumurtayı yemeyin Yumurtayı fazla haşladığımızda etrafında gri-yeşil, görüntüsü hoş olmayan bir halka oluşuyor. Pişirilme süresi ve şekillerine dikkat edilmeyen yumurta, faydasını kaybediyor. Uzmanlar yumurtayı bu şekilde yemeyi tavsiye etmiyor.

Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem 55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan ‘yumurta ustası’ Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin’e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerekiyor.