Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Paket üzerindeki ürünün plakası niteliğindeki bu kodların yumurtanın ne kadar sağlıklı olduğunu gösterdiğini söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümünden Diyetisyen Eda Balcı, yumurtalar üzerindeki kodların nasıl okunması gerektiğini anlattı:

''Kod '0' ile başlıyorsa: Yumurtanın tamamen organik bir şekilde yetiştirildiğini ve tavuğa hiçbir hormon uygulanmadığını göstermektedir. Aynı zamanda tavuklar için kullanılan yemler de organiktir. En sağlıklı yumurtadır.

Kod '1' ile başlıyorsa: Gezen tavuk yumurtası kodudur. Bu yöntemde GDO’suz yem ve hormon kısıtlaması yoktur fakat tavukların rahatça gezebileceği bir alan bulundurulması zorunludur. Organik yumurtalardan sonra en sağlıklı kabul edilen yumurtalardır.

Kod ‘2’ ile başlıyorsa: Yumurtanın tavuk çiftliklerinde kümes içerisinde kafessiz yaşayan tavuklardan elde edildiğini gösterir. Bu yumurtaların elde edildiği tavuklara GDO ve hormon uygulaması kısıtlaması bulunmaz.

Kod ‘3’ ile başlıyorsa: Tamamıyla kafesli bir ortamda yaşayan tavuklardan elde edilmektedir. Bu tavukların yetiştirilmesinde kullanılan yemlerde GDO ve hormon kısıtlaması bulunmaz. Bu yumurta için en sağlıksız yumurta diyebiliriz.