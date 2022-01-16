Türkiye Gazetesi

Taze olarak tüketilen meyvelerden olan ve faydaları saymakla bitmeyen aronya, ülkemizde de bazı illerde yetiştiriliyor. Kuzey Amerika'ya özgü bir meyve olsa da son yıllarda dünya çapında tüketimi artan aronyanın faydaları, sağlıklı beslenmek isteyenleri tüketmeye teşvik ediyor. Görüntüsü ile orman meyvelerini andıran aronya, kanserden şeker hastalığına, diyabetten idrar yolu enfeksiyonlarına kadar birçok hastalığı önlemede yardımcı oluyor. Aronya çayının faydaları ve zararları ise en çok zayıflamak isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor...

En iyi mikro besin kaynaklarından biri olarak kabul edilen aronya, taze olarak tüketildiği kadar kuru olarak da tercih edilebiliyor. Bağışıklığa ve hatta beyin sağlığına dahi fayda sağlayan aronia, özellikle kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok rahatsızlığın ana sebeplerinden olan serbest radikallerie karşı büyük güç sağlıyor.

TAM BİR KANSER SAVAŞÇISI

Aronya meyvesinin içerisinde bulunan antosiyanin adı verilen antioksidanlar kanser hücrelerinin çoğalmasını ve büyümesini yavaşlatıyor, kanser riskini azaltıyor. Meme kanseri olan kadınlar tarafından tüketildiğinde ise oksidatif stresi azaltarak serbest radikallere karşı oldukça etkili bir sonuç elde edilmesini sağlar.

YÜKSEK ANTİOKSİADAN ORANI

Küçük, yuvarlak ve koyu renkli bir meyve türü olan aronia, yüksek olan antioksidan oranı ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra tam bir şifa deposu olan bu meyve, yüksek C vitamini seviyeleri, polifenoller, antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi birçok bileşiği bünyesinde barındırıyor.

KRONİK HASTALIKLARI ÖNLER, TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Diyabet dahil olmak üzere birçok hastalığı önleyici özelliğe sahip olan aronya, kronik hastalıklarla karşılaşma riskini büyük oranda azaltıyor, hatta yok edebiliyor. Hipertansiyon gibi kalp-damar rahatsızlıklarına karşı koruyucu görev görüyor.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan bu meyve, aynı zamanda kötü kolesterolü düşürerek iyi kolesterolü artırıyor. Günde yaklaşık 250 ml aronya suyu tüketiminin kötü kolesterol seviyelerini azalttığı belirtiliyor.

ARONYA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Vücuda iyi geldiği belirtilen aronya meyvesinin çayı da oldukça revaçta. Özellikle zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği çay da meyvesi kadar sağlıklı. Güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturan çay, bunun yanı sıra kilo vermek ve bağırsak düzenini sağlamak isteyenlere tavsiye ediliyor. Aronya çayı bağırsakları çalıştırır, düzenli kilo vermeye yarar, derideki yağları yok ederek cildi korur.

Hazımsızlığa da iyi geldiği belirtilen çay, hormonları güçlendirdiği için hamilelerde belirli yan etkiler gösterebilir. Ayrıca kalp hastalarının ve diyabet hastalarının da yine doktora danışarak tüketmeleri tavsiye edilir.

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