Türkiye Gazetesi

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Araştırmalara göre koruma bir seneden fazla sürüyor. 35.000 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada koronavirüs geçiren aşısız kişilerin takip eden 3 ila 9 ay arasında enfeksiyona karşı yüzde 85 korundukları görüldü. Bu oran enfeksiyondan 15 ay sonra yüzde 73’e düştü. Covid geçirmiş çift doz aşılılarda ise bu rakamlar 9 aya kadar yüzde 91, 15 ay sonrasında yüzde 90 olarak gerçekleşti.

DSÖ'den aşı açıklaması: Covid-19 aşılarına ihtiyaç var Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç olduğunu belirterek yeni aşı tavsiyesinde bulundu.

Belçika’da aşılanmış kişilerin karantina süresi düşürüldü Belçika’da Covid-19 teşhisi konulan aşılanmış kişilerin karantina süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.