Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.

BAKAN KOCA: 81 İLİMİZDEYİZ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" ifadesini kullandı.

TURKOVAC'IN YAN ETKİSİ YOK

TURKOVAC'ın yeni serilerinin ülke genelindeki şehir hastanelerine, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndan dağıtımı başlanmıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaparak “Yerli aşımız TURKOVAC’ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır" şeklinde konuşmuştu.



Bu açıklamanın ardından üretim yerleri olan Şanlıurfa ve Tekirdağ’dan Ankara’da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na getirilen aşılar buradan soğuk zincir için özel hazırlanan araçlara yüklenerek Türkiye genelindeki şehir hastanelerine dağıtılmaya başlandı.

ÖZEL ARAÇLAR İLE SEVKİYATI YAPILIYOR

Aşılar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ana depodan artı 2-8 derece arasında özel araçlarla sağlık personeli eşliğinde depoya getiriliyor. Getirmeden önce aşı takip sisteminden işlemler yapılıyor ve teslim alındığında tutanak tutuluyor. Ardından depoya yerleştiriliyor ve aşı takip sisteminden kabulü yapılıyor. Daha sonra da soğuk zincir kırılmadan aşı kapları ya da özel araçlar ile dağıtımını yapılıyor.

Yerli aşıya büyük ilgi: Yurdun dört bir yanında Turkovac uygulanmaya başladı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac’ın Türkiye'de yaygın kullanımına bugün başlandı.

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın Van’da uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha önce aşı olmak istemeyen vatandaşlar da ilk doz aşılarını oldu.