Bakan Koca, maçlara yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Galatasaray kulüplerine teşekkür etti.
"TURKOVAC, TARAFTARLARI COVID-19'A KARŞI SIKI KORUR"
Koca, "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları COVID-19'a karşı sıkı korur" dedi. Bakan Koca paylaşımlarında, futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının göründüğü fotoğraflara da yer verdi.
TURKOVAC'a Süper Lig takımlarından destek
Süper Lig'de yer alan takımların 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacağı öğrenildi.
Yerli aşı TURKOVAC'ın 81 ile dağıtımı başladı Türkiye’nin yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Ankara’da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na getirilen aşılar buradan soğuk zincir bozulmadan özel araçlarla 81 ile dağıtılıyor.