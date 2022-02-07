Türkiye Gazetesi

Acil kullanım onayının alınmasının ardından ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanan Turkovac aşısı, iki günce önce illerdeki diğer sağlık kuruluşlarına da gönderildi.

Türkiye’de Turkovac aşısı uygulaması bu sabah başladı. Dört hafta ara ile iki doz aşı uygulanması uygun görülen yerli aşı, daha önce yaptırmış olduğu aşı dozunda Biontech veya Sinovac tercihinde bulunan vatandaşların dört hafta geçmesi şartı ile Turkovac aşısını yaptırabilecekler.

İLK KEZ AŞI OLANLARIN TERCİHİ TURKOVAC

Van'a gönderilen yerli aşılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Milli aşının kentte uygulanmaya başlamasıyla birlikte hastaneye gelen Ayhan Yavuz ve Murat Çakır isimli vatandaşların ilk doz aşılarını olması dikkat çekti.

İlk kez aşı yaptırdığını belirten Ayhan Yavuz isimli vatandaş ise “Milli aşıya güvendiğim için gelip aşı yaptırmak istedim. Rabbim şifalar versin. Aşı olmayan herkese Turkovac aşısını tavsiye ediyorum." dedi.

SİNOP

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından milli Covid-19 aşısı Turkovac’ın Sinop’ta bugünden itibaren Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde aşı polikliniklerinde yapılmaya başlandı.

KIRIKKALE

Yaygın kullanımına başlanan Turkovac, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde de uygulanıyor. Randevusunu alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren aşı yaptırmak için hastaneye geldi.

KARAMAN

Karaman’da bugün itibarıyla vurulmaya başlanılan Turkovac aşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KARABÜK

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Karabük’te uygulanmaya başlandı.

TERCİHLER TURKOVAC’TAN YANA

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, yerli Kovid-19 aşısı olan Turkovac’ın 7 Şubat Pazartesi günü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Aşı randevularını alan vatandaşlar, hastanenin aşı uygulama birimine gelerek, yerli aşılarını yaptırmaya başladı. Bazı vatandaşlar önceki yaptırdıkları aşılarını tercih ederken, bazıları ise tercihlerini Turkovac’tan yana kullandı.

SAKARYA

Acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanan yerli ve milli aşı Turkovac, Sakarya’da vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Geldiği andan itibaren 7 kişiye uygulanan aşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 63 yaşındaki vatandaş ise Turkovac’ı beklediği için hiç aşı olmadığını dile getirdi.

ANTALYA

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın Antalya'da uygulanmasına başlandı. İl Sağlık Müdür'ü İsmail Başıbüyük, aşının uygulanacağı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşısını yaptırdı. Burada hastane personeli ve hastalarla sohbet eden İsmail Başıbüyük, Antalya’da bugün itibariyle TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

KARS

Kars’ta Korona virüs Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara Turkovac aşısı uygulanmaya başladı.

KİLİS

Kilis Devlet Hastanesinde TURKOVAC aşısı vatandaşlara vurulmasa başlaması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ilk aşılar uygulanmaya başladı.

SAMSUN’DA TURKOVAC İÇİN TÜM RANDEVULAR DOLDU

Samsun'da Kovid-19 aşısı Turcovac uygulanmasına Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlandı. Aşının yerlisini bekleyenler sabah saatlerinden itibaren hastanenin yolunu tuttu. Turcovac aşısına yoğun ilgi gösterildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da hastaneyi ziyaret ederek aşı olanlarla sohbet etti. Bazı vatandaşların ilk aşısını olmak için Turcovac’ı beklediğini bazısı ise hatırlatma dozu için aşı olmaya geldiklerini söyledi.

ŞANLIURFA

Üretim tesisi Şanlıurfa’da bulunan yerli aşı Turkovac, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

‘UZUN ZAMANDIR TURKOVAC’I BEKLİYORDUK’

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac Osmaniye’de uygulanmaya başladı. Yoğun ilgi gösterilen yerli aşıyı olmak isteyen vatandaşlar aşı odaları önlerinde yoğunluk oluştururken, aşılarını yaptıran vatandaşlar uzun zamandan beri Turkovac’ı beklediklerini söylediler.

Yerli korona virüs aşısı Turkovac, Kırşehir ve Nevşehir'de uygulanmaya başlandı.

BATMAN

Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen yerli ve milli Koronavirüs aşısı Turkovac, Batman’da uygulanmaya başlandı. Batman Eğitim Araştırma hastanesinde Turkovac aşısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ilk aşılar uygulanmaya başlandı.

GURURLUYUZ

81 ilde olduğu gibi Erzincan’da da Türkiye’nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün itibariyle vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar kayıt yaptırdıktan sonra hazırlanan Turkovac aşı odalarında aşılarını oldular.

Turkovac aşısı olan vatandaşlar uzun süredir yerli aşının gelmesini beklediklerini ifade etti. Aşı olan vatandaşlardan Naci Tosun, “Yerli aşımız. Bekledik. Gururluyuz. Allah sebep olan herkesten razı olsun” dedi.

SİVAS

Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı Sivas Numune Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Turkovac aşısı ülke genelinde birçok hastanede uygulanıyor. Bu kapsamında Sivas Numune Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından Turkovac aşısı gönderilerek uygulanmaya başlandı.

KIRKLARELİ

Korona virüsü hastalığına karşı geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

BİTLİS

Korona virüsle mücadeleye karşı yerli imkânlarla Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasına gönderilen Turkovac aşısı, randevu alan vatandaşlara yapılıyor.

TEKİRDAĞ’DA 4 BİNE YAKIN AŞI YAPILDI

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac’a Tekirdağ’da yoğun ilgi var. Şuana kadar Tekirdağ’da yaklaşık 4 bine yakın Turkovac aşısı yapıldı.

DİYARBAKIR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı "Turkovac", bugün itibariyle Diyarbakır’da da uygulanmaya başlandı.

GAZİANTEP

Türk bilim insanlarının yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Turkovacaşısı Gaziantep'teki hastanelerde uygulanmaya başlandı. Hastanelerde yerli aşı Turkovac yoğunluğu oluşurken aşıyı yaptıran vatandaşlar gururlu oldukları söyledi.

BOLU

Bolu’da, korona virüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı Turcovac’ın uygulamasına bugün itibariyle başlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanan Turcovac aşı için randevularını alan vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren hastaneye gelerek yerli ve milli aşı Turkovac’ı yaptırdılar.

ADIYAMAN VALİSİ TURKOVAC AŞISI OLDU

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün itibariyle uygulanmaya başlayan Turkovac, aşısıyla birlikte Vali Çuhadar’da 4.doz aşısını Turkovac olarak tercih etti.

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın Van’da uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha önce aşı olmak istemeyen vatandaşlar da ilk doz aşılarını oldu.

Bakan Fahrettin Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün oynadıkları maçlara yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkürlerini iletti.

TURKOVAC'a Süper Lig takımlarından destek Süper Lig'de yer alan takımların 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacağı öğrenildi.