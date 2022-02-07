Türkiye Gazetesi

Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’ndan yurt geneline Turkovac aşısının dağıtımı başladı. Bu kapsamda Van'a gönderilen yerli aşılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Milli aşının kentte uygulanmaya başlamasıyla birlikte hastaneye gelen Ayhan Yavuz ve Murat Çakır isimli vatandaşların ilk doz aşılarını olması dikkat çekti.

AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, Van’da Turkovac aşısının uygulanmaya başlandığını belirtti. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Türker, “Daha önce faz-3 çalışmaları için gönüllü vatandaşlara Turkovac aşısı yapılıyordu. Acil kullanım onayı alan yerli aşı, ilk olarak şehir hastanelerinde başladı. Bugün itibariyle tüm ülkede uygulanmaya başlandı. İlimizde de MHRS üzerinden randevu alınarak Turkovac aşısı olunabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

<Bİlk kez aşı yaptırdığını ifade eden Ayhan Yavuz isimli vatandaş ise “Milli aşıya güvendiğim için gelip aşı yaptırmak istedim. Rabbim şifalar versin. Aşı olmayan herkese Turkovac aşısını tavsiye ediyorum. Daha önce aşıya güvenemedim. Bazı arkadaşlarımız da sıkıntı yaşamıştı. Milli aşı uzun süre laboratuvar test aşamasından geçti. Bu yüzden beklemeyi tercih ettik. Devletimizin aşısına güveniyoruz, bu yüzden de aşı yaptırdık” diye konuştu.

AŞIYA KARŞIYDIM

Salgın sürecinden bu yana aşıya karşı olduğunu söyleyen Murat Çakır isimli vatandaş da, “Aşı konusunda sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği yaşanıyordu. Milli aşı test aşamalarından geçtikten sonra devletimize güvenerek aşımızı olduk. Normal şartlarda aşı olmadım. Milli aşı olması bize güven verdi. Herkesin milli aşı olmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Fahrettin Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün oynadıkları maçlara yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkürlerini iletti.

TURKOVAC'a Süper Lig takımlarından destek Süper Lig'de yer alan takımların 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacağı öğrenildi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın 81 ile dağıtımı başladı Türkiye’nin yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Ankara’da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na getirilen aşılar buradan soğuk zincir bozulmadan özel araçlarla 81 ile dağıtılıyor.