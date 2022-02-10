Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İnsan vücudu günde iki litre kadar tükürük üretiyor. Bunun yüzde 99’u sudan oluşurken, içinde 700’den fazla da mikro organizma ve ürik asit gibi maddeler bulunuyor. Bu maddeleri inceleyen bilim adamları özellikle vücuttaki hasarlı ya da ölü hücreler tarafından üretilen ürik asitin miktarının şeker hastalığı, demans ve kanser dâhil 10’un üzerinde hastalıkla ilişkili olduğunu buldu.

Hindistan'daki Datta Meghe Tıp Bilimleri Üniversitesindeki araştırmacılar, anormal derecede yüksek ürik asit seviyelerinin yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı, bazı kanserler ve Tip-2 diyabete işaret ettiğini ortaya koydu.

Düşük ürik asit seviyesi de depresyon, anksiyete, Parkinson ve Alzheimer ile ilişkilendirildi. Bütün bu hastalıklar basit bir tükürük testi ile teşhis edilebiliyor.

Kan tahlilinden kanser teşhisi yapılabilecek İngiltere'de bilim adamları kan tahlilinden kanser teşhis edilebileceğini gösterdi.

2 yaşında 2 kanser teşhisi konan Ömer ablasının iliğiyle hayata tutundu Trabzon'da 2 yaşında 2 kanser teşhisi konan Ömer Asaf ablasından nakil edilen kemik iliğiyle hayata tutundu.