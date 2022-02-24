Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Açıklanan tabloda vaka sayısında ve hastaneye yatışlarda düşüş yaşandığı gözlemlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" uyarısı yaptı.

281 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

24 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 79 bin 708 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281 oldu. Bir günde toplam 455 bin 201 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 94 bin 413 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,02 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 344 bin 212’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA'DAN RİSK GRUBUNA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir” dedi.

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