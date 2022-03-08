Türkiye Gazetesi

İngiliz medya kuruluşu BBC’de yer alan habere göre bilimsel dergi Nature’de yayımlanan araştırma kapsamında bilim adamları Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerin hastalıktan önce ve sonra manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle tarama yapıldı.

785 KİŞİNİN BEYNİ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında yüzde 96’sı hafif Covid-19 semptomları taşıyan 401 kişinin beyinleri 4,5 ay sonra yeniden görüntülendi. Hastalık geçirmeyen 384 kişinin beyni de incelendi. Araştırmanın sonucunda, enfekte olmuş katılımcılarda genel beyin boyutunun yüzde 0,2 ile yüzde 2 arasında küçüldüğü gözlemlendi.

ZİHİNSEL GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEKTE ZORLANIYORLAR

Önemli farklılıklar bulunan taramalarda ayrıca beynin koku ve hafıza ile ilgili bölümlerinde gri maddede kayıpların yaşandığı görüldü. Yakın zamanda Kovid-19 geçirip iyileşenlerin, karmaşık zihinsel görevleri yerine getirmekte daha fazla zorlandıkları kaydedildi. Bilim insanları değişimlerin kalıcı olup olmadığını öngöremezken beynin iyileşebileceğini vurguladı.

DEĞİŞİMİN KALICI OLUP OLMADIĞI ÖNGÖRÜLEMİYOR

Araştırmanın başyazarı, Oxford Üniversitesinden Prof. Gwenaelle Douaud, beynin plastik gibi olduğunu kaydederek, zamanla enfeksiyonun zararlı etkilerinin hafifleyeceği konusunda şans olduğunu aktardı. Taramalar, Kovid-19 mutasyona uğramadan ve alfa varyantı yaygınken, koku ile tat kaybı birincil semptom olduğunda gerçekleştirildi. Bu nedenle Kovid-19 virüsünün tüm varyantlarının bu hasara neden olup olmadığı belirsiz.

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