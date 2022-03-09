Türkiye Gazetesi

Kronik böbrek yetmezliği, böbreğin zaman için fonksiyonlarını kaybetmesidir. Kronik böbrek hastalığı son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. Uzm. Dr. Meryem Timuçin, “Kronik böbrek hastalığı son yıllarda tüm dünyada adeta bir salgın şeklinde artış göstererek ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Kronik böbrek hastalığı dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur, erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabilir. Dünya genelinde kronik böbrek hastalığının görülme oranı yüzde 10 - 12 civarındadır” dedi.

BELİRTİ VERMEDEN SİNSİCE İLERLİYOR

Uzm. Dr. Timuçin, kronik böbrek hastalığının nedenlerini sıralayarak şöyle konuştu:

“Kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve üroloji (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemlerdir. Kontrolsüz şeker hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalığı, şişmanlık, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, sigara ve sık ağrı kesici ilaç kullanımı kişiyi böbrek hastalığı açısında yüksek riskli hale getirmektedir. Kronik böbrek hastalığı genellikle belirti vermeden sinsi bir şekilde son dönem böbrek yetmezliğine yani diyaliz aşamasına ilerlemektedir. Bu nedenle riskli kişiler başta olmak üzere herkesin düzenli olarak sağlık taramasında geçmesi, basit kan ve idrar testi ile böbrek fonksiyonları kontrol ettirmesi gerekmektedir. Erken teşhis ve tedavi edilemeyen kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemekte, bu aşamada diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gündeme gelmektedir” dedi.

BÖBREKLERİ SUSUZ BIRAKMAYIN

Dr. Timuçin, böbrek sağlığını korumak için tavsiyeler vererek, “Böbrek sağlığı açısından böbrekleri susuz bırakmamak ve yeterli su alımına özen göstermek, tuzdan olabildiğince uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve ideal vücut ağırlığımızı korumak, sigaradan ve alkol tüketiminden kaçınmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Dikkat, bu hatalar böbrekleri tüketiyor Günümüzde böbrek hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Öyle ki dünya genelinde 850 milyon kişinin çeşitli etkenler nedeniyle böbrek hastalığına yakalandıkları düşünülüyor. Ülkemizde ise her 6-7 erişkinden 1’i böbrek hastası. Peki, böbrek hastalıkları neden oluyor? Böbrekleri yoran hatalı alışkanlıklar neler?

Böbreklerin doğal ilacı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin Böbrekler, vücuttaki zehirli maddeleri temizleme görevi görüyor. Uzmanlar böbrek sağlığını korumak için bol bol su içmemiz gerektiğini her seferinde vurguluyor. Ancak böbrek sağlığı için bu yetmiyor, sağlıklı besinlere de soframızda yer vermemiz gerekiyor. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlamak için tüketilmesi gereken böbrek dostu besinleri Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sıralıyor.