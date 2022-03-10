Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada yaklaşık 80 milyon glokom hastası bulunuyor. Glokom, kalıcı görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor. Sinsi seyirli ve ilerleyici bir göz hastalığı olan glokomun görülme sayısı artarken glokom nedir, glokom belirtileri, glokom tedavisi gibi konular sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Glokom hakkında tüm merak edilenleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özateş cevapladı.

ERKEN TEŞHİS İLE GLOKOM ÖNLENİR Mİ?

Glokomda erken tanı ve tedavi, görmenin korunması açısından çok önemlidir. Artmış göz içi basıncı, 40 yaş üzerinde olmak, yüksek miyop ya da hipermetrop olmak ve aile bireylerinde glokom hikayesi olması başlıca risk faktörleridir. Risk faktörlerine sahip olan hastaların yılda en az 1 kez muayene olmaları tavsiye edilmektedir. Glokom hastalarının büyük çoğunluğunu glokom olduğunu bilmeyen kişilerin oluşturduğu düşünüldüğünde rutin göz muayenesinin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır.

GLOKOM İÇİN KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Artmış göz içi basıncı, 40 yaş üzerinde olmak, yüksek miyop ya da hipermetrop olmak ve aile bireylerinde glokom hikayesi olması, şeker hastalığı, ince kornea kalınlığı, kortizon kullanımı glokom için önemli risk faktörleridir.

GLOKOM TANISI İÇİN NELER GEREKLİ?

Glokom tanısı ayrıntılı bir göz muayenesi, göz içi basıncı ölçümü, görme alanı muayenesi ve göz sinirinin ayrıntılı değerlendirilmesi ile koyulabilir. Tek bir muayene glokom tanısını koymada yeterli olmayabileceğinden düzenli aralıklar muayene önem kazanmaktadır.

GLOKOM TEDAVİSİ GÖRMEYİ İYİLEŞTİRMEDE ETKİLİ Mİ?

Glokom ilerleyici görme alanı kaybı oluşturduğundan glokom tedavisi ile bu ilerleme yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir. Tedavi ile glokoma bağlı gelişen görsel fonksiyon kaybı geriye döndürülemez.

YENİ DOĞAN BEBEKLERDE GLOKOM GÖRÜLÜR MÜ?

Glokom, yeni doğan bebekler dahil her yaş grubunu etkileyebilmektedir. Özellikle yeni doğan bebeklerde aile hikayesi, ışığa karşı hassasiyet, gözde sürekli sulanma ve normalden daha geniş kornea çapı varlığında glokom akla gelmelidir.

Dünya çapındaki en yaygın ikinci körlük nedeni: Glokom Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Dursun, düzenli görme muayenesi ve göz tansiyonu ölçümleri ile çok sayıda insanın glokom körlüğünden kurtarılabileceğini belirtti.

Kocaman gözler glokom belirtisi Büyüklerin hastalığı olduğu düşünülen göz tansiyonu bebeklerde bile görülebiliyor.