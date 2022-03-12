Türkiye Gazetesi

Mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız biberiye, geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir baharat. Biberiyenin çayı da yapılıyor, üstelik aromaterapide de önemli yere sahip popüler bir bitki. Kalp hastalığı, kanser, diyabet, demans gibi kronik hastalıkların gelişme riskini azaltan biberiye faydalarıyla adeta şifa dağıtıyor. Biberiyenin bu faydalarından yararlanmak isteyenler, Google’da biberiyenin yararları, biberiye çayının faydaları, biberiye çayı nasıl yapılır gibi konuları sıklıkla araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Biberiye; Akdeniz ikliminde yetişiyor, güzel kokmasıyla biliniyor.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI

-Biberiye çayı sindirime yardımcı oluyor. Hazımsızlık, kabızlık gibi sorunların önüne geçiyor.

- Güzel kokan bir bitki olan biberiye çayı yapılıp içildiğinde vücuttaki tüm ödemi söküp atıyor.

- Vücutta oluşan ağrılara iyi geliyor. Baş ağrısı, eklem ağrısı gibi durumlarda biberiye çayı, doğal ağrı kesici etkisiyle adeta imdada yetişiyor.

- Biberiye çayı bağışıklığı güçlendiriyor, kanser riskinin önüne geçiyor. Özellikle kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini azaltıyor.

- Güçlü antiseptik özelliği ile ağızda oluşan ‘aft’ tarzında yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor.

- Biberiye çayı, baş ağrısını kısa sürede kesiyor. Bu nedenle uzmanlar migren problemi yaşayanlara düzenli olarak biberiye çayı içmelerini tavsiye ediyor.

- Biberiye çayı hem hafızayı güçlendiriyor hem de konsantrasyonu artırıyor.

- Stresin neden olduğu kalp hastalığı, panik atak, anksiyete, demans hastalıkların gelişme riskini azaltıyor.

- Düzenli olarak biberiye çayı içmek kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

Biberiye çayı vitaminlerden, demir ve kalsiyumdan zengin olan bitkisel bir çay...

BİBERİYE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Biberiyenin bu faydalarından yararlanmak isteyenler ‘Biberiye çayı nasıl yapılır?’ , ‘Biberiye çayı tarifi’ gibi konuları araştırıyor. Biberiye çayını hazırlamak için bir fincan kaynamış suya bir tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye ekleyip 5 dakika kadar beklemek gerekiyor. Demlenmesini bekledikten sonra içindeki taneleri süzmek yeterli oluyor. Biberiye çayını tatlandırmak için istenildiği takdirde içerisine limon veya bal ilave edilebiliyor.

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