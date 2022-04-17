Türkiye Gazetesi

Zeytin çekirdeğinin yutmanın faydalı olup olmadığı beslenme uzmanları tarafından tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Halk arasından zeytin çekirdeği yutmanın yararlı olduğu düşüncesi hakim olsa da bazı uzmanlar zeytin çekirdeği yutmanın vücuda hiçbir fayda sağlamayacağını hatta vücudunu yoracağını savunuyor.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ YUTMAK ZARARLI MI?

Kimi beslenme uzmanlarına göre zeytin çekirdeği yutmak sağlığa çok faydalı. Zeytin çekirdeği mide ve bağırsak sorunlarına çok iyi geliyor. Hatta uzmanlar günde iki ila beş zeytin çekirdeği yutmanın herhangi bir zararı olmadığını savunuyor. Günlük olarak zeytin çekirdeği yutmanın insan sağlığına zarar vermediği aksine vücut için faydalı olduğu dile getiriliyor. Fakat günden 4-5 taneden fazla yutmak sizlere zarar verebilir.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ MİDEDE ERİR Mİ?

Zeytin çekirdeğini yutanlar ‘Zeytin çekirdeği midede erir mi?’, ‘Zeytin mideye dokunur mu?’ merak ediyor. Zeytin çekirdeği selülozik yapısı ile bilinmektedir. Zeytin çekirdeği yutmanın yararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, çekirdeğin yutulduğunda bağırsakların tıkanmadığını, yutulan zeytin çekirdeğin enzimler ve mide asitleri sayesinde eridiğini söylüyor. Bu sebeple zeytin çekirdeğinin sivri uçları da zarar vermiyor.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI VAR MI?

Ülkemizin önemli beslenme uzmanlarından olan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin çekirdeği yutmanın faydalı olduğunu ve vücut sağlığı için gerekli olduğunu vurguluyor. Kimi uzmanlara göre zeytin çekirdeği zeytin meyvesi kadar yaralı.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Beslenme uzmanları, zeytin çekirdeğinin yararlarını şu şekilde sıralıyor:

Zeytin çekirdeği yutmak, midenin ve bağırsakların rahatlamasını sağlayarak kabızlık sorununun ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroit rahatsızlığını tedavi etme özelliği ile de biliniyor.

Günde 5-6 tane zeytin çekirdeği yutmak, vücuttaki kötü kolesterolün düşmesini sağlıyor.

Kanserojen hücre oluşumu riskini azaltarak vücudunuzun dirençli hale gelmesini sağlıyor.

Kahvaltıda yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, sindirim sistemini güçlendiriyor ve selüloz içeren birçok yiyeceğin sindirimini kolaylaştırıyor.

Zeytin çekirdeği yutmak, mide asidini düzenleyerek mide yanması gibi problemlerin giderilmesini sağlıyor.

Günde belirli miktarlarda yutulan zeytin çekirdekleri, ülser ve gastrit gibi hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılmaktadır.

Günlük olarak belirli miktarlarda zeytin çekirdeği yutmak, reflü ve mide yanması gibi rahatsızlıkların önüne geçmektedir

Hemoroit gibi hastalıklara sahip kişilerin yaralarının parçalanmasını sağlamaktadır.

Düzenli olarak zeytin çekirdeği yutmak, kanser hücrelerinin oluşmasının önüne geçmenizi sağlamaktadır.

YEŞİL ZEYTİN FAYDALARI

Antioksidan ve E vitamini bakımından zengin olan yeşil zeytin vücuttan toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Öte yandan yeşil zeytin tüketimi sindirim sistemini temizleyerek taş ve kum oluşumunun önüne geçer. Yeşil zeytin yemek göz sağlığı için de oldukça önem taşıyor. Yeşil zeytin tüketerek görme kaybının önüne geçilmektedir.