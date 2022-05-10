Türkiye Gazetesi

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Yumurtalık kanserinin, diğer jinekolojik kanserlerin aksine erken dönemde belirti vermediğini ve bu açıdan risk taşıdığını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, rutin jinekolojik kontrollerin çok önemli olduğunu belirterek “Bunun yanısıra hazımsızlık, sindirim sistemi problemleri, idrar yapmayla ilgili şikâyetler, karında şişlik, ele gelen kitle, bazen regl düzensizlikleri gibi belirtilere dikkat etmek gerekir. Bazı tümörlerde görülen seste kalınlaşma, erkek tipi saç dökülmesi ve ya vücutta aşırı tüylenme ve kıllanma gibi belirtiler hastalarımızı ciddi anlamda muayene için uyarır” dedi. Dr. Gürler, ailesinde meme kanseri, yumurtalık ve rahim kanserleri görülen kadınların risk grubunda yer aldığını belirtti.

'Bitki çayları yumurtalık kanseri riskini azaltır' Diyetisyen Nursena Altunsu, "Kışın hastalıklardan korunmak için kuşburnu ve hibiskus çayları tüketilebilir. Siyah ve yeşil çay içerdiği etken maddeler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önler. Bitki çaylarının, içerdiği antioksidan işlevi gören flavonoidler sayesinde yumurtalık kanseri riskini azalttığı bildirilmiştir." dedi.