Türkiye Gazetesi

Uluslararası bir araştırma ekibi, 2.500 fazla kilolu ve obez insanı dört gruba ayırdı. Onlara haftada bir tirzepatide aşısı yapıldı, deneme 72 hafta sürdü. 4 gruba ayrılan katılımcıların üçüne 5, 10 ve 15 miligramlık dozlar uygulandı, son gruba da plasebo verildi.

Diyet ve egzersizle birlikte en yüksek doz grubundaki katılımcıların yüzde 57’si denemenin sonunda vücut ağırlıklarının yüzde 20'sini kaybetti.

Çoğu obez insanın anlamlı sağlık yararları elde etmek için kilolarının yüzde 15 ila 20'sini kaybetmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu sonucun çok önemli olduğunu, araştırmalarının “gidişat değiştirici” olabileceğini ifade ettiler.

DOYGUNLUK HİSSİ VERİYOR

Vücuttaki hormonları taklit ederek çalışan ilaç, insanlara doygunluk hissi veriyor. Çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.



Yale Üniversitesi'ndeki araştırmanın baş yazarı Dr. Ania Jastreboff, “Obeziteyi bir kronik hastalığı tedavi ettiğimiz gibi, hastalık mekanizmalarının altında yatan faktörleri hedef alan etkili ve güvenli yaklaşımlarla tedavi etmeliyiz. Tirzepatidin tam da bunu yapıyor” dedi.

King's College London'da beslenme ve diyet uzmanı Profesör Tom Sanders ise ilacın yan etkileri konusunda endişelerini dile getirdi. Tirzepatid alan kişilerin üçte birinde kusma ve ishal gibi yan etkiler görüldü. İnsanların ilacı bıraktıklarında kilolarının geri gelip gelmeyeceği de belli değil.

Onlarca haberi tek tek incelediler: Obezite konusunda dikkat çeken araştırma Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) 78.216 haberi inceledi ve Türkiye’de obezite haberleri araştırma raporunu açıkladı. Yazım dili ve haber içerikleri konularında önemli veriler sunan raporda; ilk dört ayda haber manşetlerinin %68,8’inin bilgilendirici ve açıklayıcı nitelikte olduğu, ikinci dört ayda ise bu oranın %87,3’e ulaştığı belirtildi.

Çocuğunuz obezite yüzünden diyabet ve tansiyon hastası olabilir Çocuklarda obezitenin görülme sıklığı son yıllarda arttı. Fazla kilo, çocukları da tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor. Peki, çözümü için ne yapılmalı? Obezite cerrahisi kimler için uygun?