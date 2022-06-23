Türkiye Gazetesi

Kirazın baş ağrısına etkisi olduğunu ve idrar söktürücü olduğunu söyleyen Diyetisyen Betül Merd, kırmızı meyvelerin faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

- Karpuz, kiraz ve çilek mevsiminde olan kırmızı meyvelerimizdir. Mevsiminde olan şeylerin tüketilmesi daha sağlıklıdır. Bunların içeriklerine gelecek olursak da çilek D vitamini, A vitamini bakımından zengindir. Kırmızı meyve olduğu için antioksidandır.

-Aynı şekilde kiraz da öyle, kırmızı meyveler bizim için antioksidan meyvelerdir. O da C vitamini bakımından zengindir ve A vitamini barındırır. Aynı zamanda kiraz idrar söktürücüdür. Baş ağrısına da etkisi vardır. Tabi miktarlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir porsiyon ölçüsü kiraz için 10-12 adettir.

- Yaz meyvelerinde kırmızı meyve sayısı daha fazla karpuz gibi. Karpuzun da hem sululuk oranı daha fazla hem de içerisinde antioksidan var. Likopenden zengindir. C vitamini yönünden de zengin bir meyvedir.

-Kirazın da antioksidan seviyesi yüksektir ve tüketimine çok önem verilebilir. C vitamini ve antioksidan seviyesi yüksek olduğu için kırmızı meyvelere yaz döneminde ağırlık verilebilir.

MEYVELERİN PORSİYONLARINA DİKKAT

Merd, meyvelerin porsiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Çilek de aynı şekilde 10-12 adet çilek tüketildiğinde yine 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Erik de C vitamini yönünden zengindir yeşil meyve olduğu için. Erikte de 5 adet erik 1 porsiyon meyveye denk gelmekte. Karpuz da yüzde 90.2 su oranına sahiptir ve su ihtiyacımızı da karşılamış olur ama tamamıyla oradan karşılamayıp içinde şeker olduğu için meyve olarak düşünüp porsiyonuna dikkat edilmesi lazım. Hilal şeklinde dilimlenmiş bir karpuzun 2 ya da 3 üçgen şeklinde dilimlenmiş hali bir porsiyon meyveye denk geliyor. Buna da dikkat etmeye çalışmalıyız. Kavun da idrar sökücü özelliğe sahiptir. Sinir sistemi üzerinde etkisi vardır. Yatıştırıcıdır. Yine aynı şekilde karpuzla aynı porsiyona sahiptir” ifadelerini kullandı.

YANINDA SÜT İÇİN YA DA KURUYEMİŞ YİYİN

Meyvelerin tek tüketilmesinin kan şekerine etkisi olacağı için kuruyemiş ya da süt ürünleri ile tüketilmesi gerektiğini söyleyen Betül Merd, sözlerine şu şekilde devam etti:



-Meyveleri tüketirken öncelikle tek başına tüketmememiz lazım. Meyveyi tek başına yediğimiz zaman kan şekerimizi hızla yükseltiyor ve hızla düşürüyor. Yanında ya çiğ kuruyemiş tercih edelim ya da süt grubuyla birlikte tükettiğimiz zaman kan şekerinin hızlı yükselmesini ve düşmesini engelleyecektir.

-Geç saatlerde meyve tüketimi de sindirim açısından zor olduğu için ve şekerimizi yükselttiği için geç saatlere meyve tüketimini bırakmamamız gerekiyor. Mümkünse saat 20.00’den sonra bir şeyler yiyip içmeyi kesmeye çalışmalıyız.

-Meyve tüketimimizi günlük 2-3 porsiyon olarak sınırlandırabiliriz ama meyve tüketimine de mutlaka yer vermeliyiz. Lif açısından zengin olduğu için günlük 2-3 porsiyon meyve tüketimi bizim için önemlidir.

Kiraz yerken hapı yutmayın! Koronavirüs sonrası kullanımı arttı… Kirazla birlikte alırsanız tehlike büyük Yeni tip koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkisi nedeniyle birçok hekim kan sulandırıcı kullanmayı tavsiye etti. Covid-19 salgınında kanı sulandıran ilaçların kullanımı arttı. Birçok kişi koronavirüs veya başka nedenler dolayısıyla ilaç kullanıyor. Ancak dikkat! Uzmanlar kan sulandırıcı kullanırken aşırı kiraz tüketiminin beklenmedik kanamalara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Hekim kontrolünde ve öngörülen sürede bu ilaçların kullanılması gerekiyor fakat beraberinde beslenmeye de dikkat etmek şart. Peki, kan sulandırıcı kullananlar kiraz yiyebilir mi? İşte konuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler…

Karpuz çekirdeklerini kavurup yerseniz... Karpuz çekirdeğinin faydaları en az karpuz meyvesi kadar ün salmış durumda. Karpuz meyvesinin mevsiminin gelmesiyle beraber, insanlar internet ortamında en çok karpuz çekirdeğinin faydaları, haşlanmış karpuz çekirdeğinin faydaları ve kavrulmuş karpuz çekirdeğinin faydalarını merak ediyorlar.