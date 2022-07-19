Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı’nın 4-10 Temmuz verilerini içeren haftalık Covid-19 tablosunda yeni vaka sayısı 117 bin, vefat sayısı ise 31 kişi olarak açıklandı. Covid-19 vakalarında bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış görülmesi yeni bir dalga endişesini getiriyor. Uzmanlar, karantina ve kısıtlama günlerine geri dönmemek için maske ve aşı tedbirlerini ihmal etmemek gerektiği uyarısında bulunuyor.

Haziran ayından itibaren ülkemizde de artış göstermeye başlayan koronavirüs vakalarının bayram dönüşünde katlanarak artabileceğini söyleyen Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Şu anda artmış görünen vakalar gerçek rakamlar değil. Bu sayıya sadece hastaneye başvuran ve test yapılan kişiler giriyor. Ancak birçok kişinin test yaptırmadan ortalıkta dolaştığını biliyoruz. Bayramda büyük bir hareketlilik yaşandı. Bayramdan bir iki hafta sonra daha büyük rakamlara ulaşılacaktır. Çoğu kişi hasta. Ancak ‘soğuk içtim’, ‘cereyanda kaldım’, ‘bağırsaklarımı bozdum’ gibi kişisel değerlendirmelerle durumu geçiştirmeye çalışıyor. Bu da virüsün kolay yayılmasına sebep oluyor” dedi.

ERKEN REHAVETE KAPILDIK

İngiltere ve diğer Batı ülkelerinde pandemi bitmiş, artık salgın yokmuş gibi davranıldığı için vaka sayılarının arttığını anlatan Prof. Dr. Ertuğrul, “Covid 19 batı ülkelerinde, toplumsal sağlık sorunu değil de, bireysel sağlık sorunu olarak algılandı. Maalesef biz de bu yaklaşımı kabul ettik. Halkımız da rehavete kapıldı. Dünya ile birlikte bizde de vakalar artış gösterdi. Şu anda yeni bir dalganın içerisindeyiz” diye konuştu.

Hastanelere yatışlarda da artış yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, bayram hareketliliğinin yoğun bakım ve hastane yatışlarına da yansımasının olacağını belirterek, “Şu anda yoğun bakıma ve hastanelere yatışlar başladı. Sağlık sistemini zorlayacak düzeyde değil. Ancak bu sayılar da daha sonraki yoğun günlerin habercisi niteliğinde. Şimdilik avantajlıyız. Aşılıların ve enfeksiyon geçirenlerin sayısının yüksek olması sebebiyle hastanelerde geçtiğimiz yıllardaki büyük yığılmalar olmayabilir ama yine de bir artış olacaktır” dedi

VARYANT PANDEMİSİ

Biontech aşısını bulanlardan Prof. Dr. Uğur Şahin, artık orijinal Covid virüsünün ortada olmadığını, varyantlarının dolaştığını söylemişti. Son varyantların daha da bulaşıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, vaka sayısındaki artışta BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşıcı olmasının da önemli payı olduğunu belirterek, “Özellikle ülkemizde daha baskın olan BA.5 çok hızlı ve kolay bulaşıyor. Buna bir de insan hareketliliğinin aşırı artması da eklenince virüs çok daha kolay bulaşabilme imkânına sahip oluyor” diye anlattı. Virüsün yaygınlaşmasını engellemek için hatırlatma doz aşılarının yapılması ve toplu alanlarda maske takılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ertuğrul, “Kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske tarak ve mesafeye özen göstererek kendimizi ve çevremizdekileri korumadığımız takdirde bu büyük bir dalgaya dönüşebilir. Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun geri gelmesi gerekir” uyarısında bulundu.

DÜNYANIN ATEŞİ YÜKSELDİ

Dünyada Mart 2022'den itibaren azalan Covid-19 vakalarının son 5 haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı. BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hâkim hâle gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının ülkedeki vakaların yüzde 80'ininden fazlasını oluşturduğunu bildirmişti. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının "küresel acil durum" olarak nitelendirilmeye devam edileceğini bildirmişti.

ALMANYA SONBAHARDA MASKEYE GERİ DÖNÜYOR

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde yeni tedbirlerin alınacağını belirterek, maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurdu. Bakan Buschmann, toplu taşımalara maske zorunluluğunun kapalı kamusal alanlarda geri getirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "İç mekândakiler için maskelerin etkinliği tartışılmaz. Hâlihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan, karantina ve okulların kapanmasına veya sokağa çıkma yasaklarına ise geri dönülmeyeceğini belirtti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran’da son 24 saate 5 bin 751 yeni vakanın çıktığını belirterek salgında 7. dalganın başladığını duyurdu. Halka maske uyarısında bulundu.

NEGATİF ÇIKMASINA FAZLA GÜVENMEYİN

Son zamanlarda vatandaşların çokça hızlı test kitleri kullandığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hızlı testlerin sonuçlarının her zaman güvenilir olmadığını belirterek, “Çok pratik şekilde evde yapılabilen hızlı testler pozitif geldiğinde vatandaş panikliyor, negatif geldiğinde ise rahatlıyorlar. Ancak hızlı testlerin negatif olmasına güvenmeyin. Eğer ateş, öksürük gibi şikâyetleriniz varsa hızlı testiniz negatifse bile kendinizi Covid gibi izole etmeniz gerekiyor. Hızlı test sonucu pozitif ise bu sizin hasta olduğunuzu göstermiyor. Mutlaka PCR dediğimiz sürüntü testinin yapılması gerekiyor. Şüpheniz varsa doktora görünmeniz gerekiyor. Hızlı testin pratikte çok kullanılmasını önermiyoruz” şeklinde konuştu.

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