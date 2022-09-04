Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ve maymun çiçeğinin ardından, şimdide de sivrisineklerle taşınan batı nil vürüsü dünyayı tehdit etmeye başladı.

Komşuda 11 kişinin hayatlarını kaybetmesine yol açan virüsün, ülkemizde gelmesine an meselesi ile bakılıyor. Sivrisineklerle taşınan virüs için uzmanlar Türkiye'ye 'dikkatli olun' çağrısında bulunuyor.

SİNSİ VİRÜS HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMİYOR

85 yıl önce Afrika'da ortaya çıkan batı nil virüsü, son dönemde hem Avrupa hem de Amerika'da görülür hale geldi. Virüsün sivrisineklerle taşınması vakaların hızlı artışına yol açarken enfekte olan hastaların yüzde 75'inde virüsün hiçbir belirtisinin gözlenmediği tespit edildi.

Nadir belirtilerde ise hastaların çoğunda ateş, uyuşma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ishal gibi semptomlar görülüyor.

Santral sinir sistemini hedef alan virüs menenjit, ensefalit ve ataksi gibi nörolojik hastalıklara yol açıyor.

GÖÇMEN KUŞLARLA YAYILIYOR

Genellikle virüs enfekte sinekler tarafından ısırılan göçmen kuşların, göç ettikleri bölgelerde sivrisinekler tarafından ısırılması ile yayılıyor.

Yaz aylarında artan sivrisinek popülasyonu ile virüs kısa sürede insanlara bulaşarak ölümcül sonuçlar doğuruyor.

Komşuda kısa sürede 11 kişiyi öldüren sinsi virüs için, uzmanlar Türkiye'yi dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Özellikle sivrisineklerin yoğun olduğu sulak alanlar, atık su derelerinin ıslahı hastalıkla mücadelede önemli rol oynuyor.

TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Öte yandan virüsle mücadele de maalesef henüz geliştirilen bir aşı ya da tedavi bulunmuyor.

Enfekte kişilerde baş gösteren semptomları azaltıcı tedaviler uygulanıyor.

Bazı vakalarda hastalar sempromların ardından hastalığı atlatırken, özellikle bağışıklığı düşük hastalarda virüse yakalanmak ölümle sonuçlanıyor.

Yunanistan’da 11 kişi öldü, Türkiye için uyarı geldi: ‘Batı Nil Virüsü’ ülkemizde de risk teşkil ediyor Yunanistan’da geçtiğimiz gün 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği açıklanmıştı. Komşudaki paniğin ardından ülkemizde de tedirginlik arttı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuyla ilgili uyarıda bulunarak, “Batı Nil virüsü viral bir hastalık. İnsanlara da bulaşan ve insanlarda da ölüm yapan bir hastalık. Yunanistan’da komşumuzda olması da ülkemiz için bir risk teşkil ediyor” dedi.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü'nden 11 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği bildirildi.