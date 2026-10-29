Akalazya hastası yaşlı adam: “5,5 yıl sonra ilk defa et yedim”

Kahramanmaraş’ta 5,5 yıldır yeme ve içme güçlüğü çeken Arif Gedikli, ameliyatsız uygulanan ileri endoskopik tedavinin ardından yeniden normal beslenmeye başladı. Son 45 gündür su bile içemeyen Gedikli, yıllar sonra ilk kez et yedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kahramanmaraş’ta nadir görülen akalazya hastalığı sebebiyle 5,5 yıldır yeme ve içme zorluğu çeken Arif Gedikli, uygulanan ileri endoskopik tedavinin ardından yeniden normal beslenmeye başladı.

Yıllardır yaşadığı yeme içme zorluğu son zamanlarda iyice artan Arif Gedikli’ye yemek borusunun alt ucundaki kasın yeterince gevşememesi sebebiyle yutma güçlüğüne yol açan akalazya hastalığı teşhisi konuldu.

Gastroenterolojik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu’na ulaşan Gedikli’ye ameliyatsız bir operasyon yapıldı.

Yalnızca ağızdan girilerek yemek borusunun 4-5 santimetrelik bölümü çıkarıldı. Son 45 gündür su bile içemediğini belirten yaşlı adam “Şimdi hem yiyorum hem içiyorum. Beş buçuk yıl sonra ilk defa et yedim” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala