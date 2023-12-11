Antibiyotik kullanımına dikkat! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara uyardı, 'Faydadan çok zarar'

11 Aralık 2023 19:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 20:05

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar hızla yayılmaya başladı. Bununla beraber antibiyotik kullanımı arttı. Uzmanlar bu konuda uyardı.

"KÜRESEL BİR SAĞLIK TEHDİDİNE DÖNDÜ"

Kırıkkale'de "Antibiyotikler, Aşılar ve Enfeksiyonlardan Korunmada Merak Ettikleriniz" programı düzenlendi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, antibiyotiklerin bakterileri öldüren ve üremesini durduran ilaçlar olduğunu söyledi. Bakterilerin, doğru şekilde kullanılmadığında antibiyotiklere karşı direnç geliştirerek hayatta kalmayı öğrendiklerini anlatan Aksoy "Antimikrobiyal direnç, bütün dünya için çok ciddi küresel bir sağlık tehdidi halini almış durumda" dedi.

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK FAYDADAN ÇOK ZARAR"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da viral enfeksiyonlar sırasında antibiyotik kullanmanın faydasının olmadığını söyledi. İnsanların her şeyin çabucak hallolmasını istediklerini belirten Kara "Ne yazık ki tıpta, sağlıkta böyle kolay olmuyor. O sebeple doktora 'Antibiyotik, gerçekten gerekiyor mu?' sorusunu sormamız lazım. Gereksiz kullandığımız antibiyotiklerin bizim için faydadan ziyade bir miktar zarar verme ihtimali var" diye konuştu.