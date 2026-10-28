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Sağlık

AR-GE seferberliği başlatıldı: Yerli aşı üretim projelerine devlet desteği verilecek

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AR-GE seferberliği başlatıldı: Yerli aşı üretim projelerine devlet desteği verilecek
Başlık ResmiAR-GE seferberliği başlatıldı: Yerli aşı üretim projelerine devlet desteği verilecek

Türkiye, aşıda dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini artırmak için harekete geçiyor. Yeni aşıların geliştirilmesi, klinik araştırmaların desteklenmesi ve üretim altyapısının güçlendirilmesiyle sağlık alanında kendine yeterliliğin artırılması hedefleniyor.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, bağışıklık kazandırma programındaki aşıların Türkiye’de üretilebilmesi, yeni aşı adaylarının geliştirilmesi ve klinik araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) sorumluluğunda yürütülmesi öngörülen çalışmalarla, aşı ve ilaç sektöründe üretim kapasitesinin artırılması ve Türkiye’nin kendine yeterliliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AR-GE seferberliği başlatıldı: Yerli aşı üretim projelerine devlet desteği verilecek
Başlık ResmiAR-GE seferberliği başlatıldı: Yerli aşı üretim projelerine devlet desteği verilecek

Bu kapsamda, aşı ve antikor bileşenlerine yönelik yeni projeler, kamu, sanayi ve özel sektör iş birliğiyle desteklenecek. Geliştirilmesi planlanan aşıların klinik öncesi (preklinik) ve klinik araştırmalarının yürütülebileceği merkezlere ilişkin fizibilite çalışmaları da tamamlanacak. Böylece yeni aşıların geliştirilmesi ve etkinlik testlerinin yapılmasına yönelik altyapı güçlendirilecek.

AR-GE seferberliği başlatıldı: Yerli aşı üretim projelerine devlet desteği verilecek
Başlık ResmiAR-GE seferberliği başlatıldı: Yerli aşı üretim projelerine devlet desteği verilecek

Bağışıklık kazandırma programı bünyesindeki aşıların yurt içinde üretilebilmesi için projelere katkı verilecek. Aşı araştırma ve geliştirme (AR-GE) ile ürün geliştirme (ÜR-GE) alanlarında teknik altyapı, eğitim ve teknoloji transferine yönelik çalışmalar yürütülecek. Aşı ve ilaç geliştirme süreçlerinde uluslararası standartlara uyumun artırılması için İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kalite altyapısı güçlendirilecek.

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