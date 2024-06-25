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Arı sokan hasta için ambulans helikopter havalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ari Sokması, Haber

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl'de yaylada arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşayan vatandaş, ambulans helikopter ile Erzurum’a sevk edildi. 47 yaşındaki Tekin Doğan adlı kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Feci olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı Dağı yaylasında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Tekin Doğan, arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşadı. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 

Arı sokan hasta için ambulans helikopter havalandı - 1. Resim

DURUMU KRİTİK

Bölgeye güçlükle giden ekipler, hastanın durumunun kritik olduğunu görünce bakanlıktan ambulans helikopter talebinde bulundu. Ardından bölgeye hızlı bir şekilde ambulans helikopter sevk edildi. 

Arı sokan hasta için ambulans helikopter havalandı - 2. Resim

Doğan, helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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