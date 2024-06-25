Arı sokan hasta için ambulans helikopter havalandı
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sağlık Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bingöl'de yaylada arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşayan vatandaş, ambulans helikopter ile Erzurum’a sevk edildi. 47 yaşındaki Tekin Doğan adlı kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Feci olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı Dağı yaylasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Tekin Doğan, arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşadı. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
DURUMU KRİTİK
Bölgeye güçlükle giden ekipler, hastanın durumunun kritik olduğunu görünce bakanlıktan ambulans helikopter talebinde bulundu. Ardından bölgeye hızlı bir şekilde ambulans helikopter sevk edildi.
Doğan, helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı