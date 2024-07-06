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Haberler > Sağlık > ‘Arı yatağı’ ile terapi: Binlerce arının üstüne yatıyorlar

‘Arı yatağı’ ile terapi: Binlerce arının üstüne yatıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir tıbbi aromatik bahçede yer alan terapi yöntemi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Kabin içerisinde yer alan arı kovanın üzerinde uzanan insanlar, enerji depolayıp daha dinç kalktıklarını öne sürüyor.

Bursa'da Nilüfer ilçesinde yer alan tıbbi aromatik bitki bahçesinde, arı yatağı uygulamasıyla terapi yapılıyor. Bir kabinin içine kurulan kovan sayesinde arıların çıkardığı sesler ve uçucu gazlar, iddiaya göre, üzerinde yatan insanı daha dinçleştiriyor. 

RUSYA'DA ÇOK YAYGIN

Arılar ve kabinde yatan kişi arasında bir temas olmamakla birlikte kabine girenler rahatladıklarını söylüyor. Rusya'da geleneksel olarak yapılan bu terapi yöntemi Türkiye'de yaygın olmamakla beraber, yerli ve yabancı turistler tarafından son zamanlarda rağbet görüyor.

‘Arı yatağı’ ile terapi: Binlerce arının üstüne yatıp dinç kalkıyorlar! Etkisi inanılmaz - 1. Resim

BİR KOVANDA 60-70 BİN ARI

Kovanın içindeki arıları sessiz bir ortamda duyabilen insanların rahatladıklarını ve daha dinç olduklarını öne süren Dr. Dursun Ünal şunları söyledi: 

Bu bahçeyi 9 yıl önce tıbbi aromatik bahçe olarak kurduk. Aynı zamanda bal arılarını da buraya ekleyerek apiturizm ile birleştirdik. Bal arıları, çiçeklerin en yoğun açtığı dönemde bir kovanda ortalama 60-70 bin sayıyı bulabiliyor. Bu dönemlerde de arı yatağı uygulaması yapabiliyoruz. Sayıları ne kadar çoksa, üzerinde yatan insana enerji veriyor. 

‘Arı yatağı’ ile terapi: Binlerce arının üstüne yatıp dinç kalkıyorlar! Etkisi inanılmaz - 2. Resim

Kovana getirdikleri uçucu yağ asitlerinin kokusu kabine yayılıyor. Kanatlarından verdikleri sesin frekansı insan vücuduna etki etmektedir. Bu mekanizmayla üzerinde yatan insana büyük bir dinçlik uyandırmaktadır. 

Avrupa'da da apiturizm oldukça gelişti, insanların ilgisini çeker hale geldi. Arı yatağına giren insanın, arı ile teması söz konusu değildir. Arıların giriş yönü kabinin farklı tarafında, insanlar ise başka bir taraftan girmektedir. İnsan ve arılar arasındaki ince tahta üzerindeki ızgaradan gelen ses, koku ve enerji, insana fayda sağlıyor.

‘Arı yatağı’ ile terapi: Binlerce arının üstüne yatıp dinç kalkıyorlar! Etkisi inanılmaz - 3. Resim

BAŞTA HOBİ AMAÇLI KURULDU

Organik tarım yapılan bir alan ve çevremizde ses kirliği yok. Biz burayı ilk başta hobi amaçlı kurmuştuk. Zaman içerisinde gelen özellikle Arap turistler bahçemize ilgi göstermeye başladı. Bahçemizde yetişen tıbbi aromatik bitkiler ve arılara rağbet gösterildi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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