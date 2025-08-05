Aşırı sıcaklar dengeyi bozuyor! Vücudun alarm tepkisi: Isı stresi

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hava sıcaklıklarının bir türlü düşmediği şu günlerde uzmanlar “ısı stresi”ne karşı uyarıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethi Kılıçaslan, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin vücutta “ısı stresi”ne sebep olduğunu belirterek, bu durumun yalnızca fizyolojik değil, psikolojik etkiler de oluşturduğunu bildirdi.

Dr. Kılıçaslan, “Isı stresi” adı verilen durumun, yoğun sıcaklara karşı vücudun verdiği bir alarm tepkisi olduğunu belirterek, “Isı stresi” terleme, sinirlilik, uyku bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri aşamada ise hayati riskler doğurabilir” uyarısında bulundu.