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Aşırı sıcaklar dengeyi bozuyor! Vücudun alarm tepkisi: Isı stresi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşırı sıcaklar dengeyi bozuyor! Vücudun alarm tepkisi: Isı stresi
Sıcak Hava, Terleme, Yüksek Tansiyon, Uyku Bozukluğu, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethi Kılıçaslan, yüksek sıcaklık ve nemin vücutta "ısı stresi"ne yol açtığını belirterek, bu durumun terleme, tansiyon düşüklüğü ve uyku bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterdiğini, ileri seviyede hayati risk taşıyabileceğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hava sıcaklıklarının bir türlü düşmediği şu günlerde uzmanlar “ısı stresi”ne karşı uyarıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethi Kılıçaslan, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin vücutta “ısı stresi”ne sebep olduğunu belirterek, bu durumun yalnızca fizyolojik değil, psikolojik etkiler de oluşturduğunu bildirdi.

Dr. Kılıçaslan, “Isı stresi” adı verilen durumun, yoğun sıcaklara karşı vücudun verdiği bir alarm tepkisi olduğunu belirterek, “Isı stresi” terleme, sinirlilik, uyku bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri aşamada ise hayati riskler doğurabilir” uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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