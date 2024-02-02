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    • Ateş, baş ağrısı, kuru öksürük... Pik yapan yapan grip vakalarına dikkat

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ateş, baş ağrısı, kuru öksürük... Pik yapan yapan grip vakalarına dikkat
    Grip, Haber

    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Son zamanlarda RSV ve Covid virüsleri ile birlikte 'üçlü salgın'a neden olan grip vakalarına karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor.  Ateş, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi belirtilerin önemli olduğunu kaydeden Dr. Ramazan Kenan Arıcan, maske, mesafe ve hijyene dikkat çekti.

    Havaların soğuması, okulların açılması ve maske- mesafe hijyen kurallarının bırakılması ile kış aylarında sık gördüğümüz solunum yolu virüsleri olan SARS CoV-2 (Covid 19), RSV (Solunum sinsityal virüsü) ve İnfluenza A ve B virüsleri (Grip) ile gelişen enfeksiyonlarda artış başladı. Hastanelerin acil servisleri 'üçlü salgın' vakaları ile dolup taştı. 

    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Kenan Arıca ise artan grip vakalarına karşı kritik uyarılarda bulundu. 

    ATEŞ, KURU ÖKSÜRÜK, BOĞAZ AĞRISI...

    Grip hastalığında sık görülen belirtilerin ateş (38 - 41C), baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrıları gibi ağrılar olduğunu belirten Dr. Ramazan Kenan Arıcan, şu uyarılarda bulundu:

    “Grip, 1-2 günlük bir kuluçka döneminden sonra birden bire başlar. Ateş, genellikle 3-5 gün sürer. Yorgunluk ve halsizlik daha uzun sürebilmesine rağmen, sağlıklı kimselerde grip semptomları yaklaşık bir hafta sürer. Altta yatan hastalığı, bağışıklık yetmezliği olanlarda, küçük çocuklar ve yaşlılarda yaşamı tehdit edici komplikasyonlar gelişebilir.”

    Ateş, baş ağrısı, kuru öksürük... Pik yapan yapan grip vakalarına dikkat

    MASKE, MESAFE, HİJYEN

    Dr. Ramazan Kenan Arıcan, hastaların sağlık durumuna göre gereksiz antibiyotik kullanılmaması ve gerekli doz ve sürede kullanılmasını önerdi. Maske, mesafe ve hijyenin önemine değinen Dr. Arıcan, şunları kaydetti:

    “Grip, hasta bir insanın öksürükle havaya yaydığı enfekte damlacıkların sağlam kişiler tarafından solunum yolu ile alınması ile bulaşır. Kalabalık ortamlarda bulaşması kolaylaşır. Özellikle kış aylarında salgınlar ortaya çıkar, bu yüzden maske kullanımına önem vermeliyiz. Yetişkin bir hasta, grip semptomları başlamadan bir gün önce ve semptomların başlamasından 3-5 gün sonrasına kadar etkeni çevresindeki insanlara bulaştırabilir. Çocuklarda ise bu süre 7 güne kadar uzayabilir."

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Grip
    Haberler > Sağlık > Ateş, baş ağrısı, kuru öksürük... Pik yapan yapan grip vakalarına dikkat
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