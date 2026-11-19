Türkiye’deki yaşlanma hızı gelişmiş ülkeleri bile geride bıraktı. Batı ülkelerinin bir asırda geçirdiği yaşlanma sürecini Türkiye, sadece çeyrek asırda yaşıyor. Bu baş döndürücü hız, kıt kaynaklarla dünyaya parmak ısırtan bir sağlık hizmeti veren ülkemiz için büyük bir tehlike sinyali anlamına geliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler verilerine göre yeryüzü hızla grileşiyor; 2050 yılında dünyadaki her 6 kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olacağı öngörülüyor. Ancak Türkiye’nin demografik tablosu, küresel ortalamadan çok daha çarpıcı ve endişe verici bir hıza işaret ediyor. TÜİK 2025 yılı verilerine göre 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi olarak kaydedildi ve toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,1’e ulaştı.

AVRUPA’DAN DAHA HIZLI YAŞLANIYORUZ

Fransa, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş Batı ülkelerinde yaşlı nüfus oranının yüzde 7’den yüzde 14’e çıkması 70 ila 115 yıl sürerken, Türkiye bu eşiği sadece 25-30 yıl gibi rekor bir sürede aşıyor. Nitekim Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) ve PwC Türkiye tarafından hazırlanan son rapor da bu dramatik artışı gözler önüne seriyor. Rapora göre Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus sadece beş yıl içinde yüzde 20,7 artarak 7,55 milyondan 9,11 milyona fırladı. Yani Türkiye, Avrupa’nın aksine henüz zenginleşemeden hızla yaşlanan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Bu tablo ise en çok sağlık sistemini sıkıntıya sokuyor. Çünkü yaşla birlikte büyük maliyet gerektiren kronik hastalıklar önemli oranda artış gösteriyor.

Avrupa 100 yılda yaşlandı, biz 25 yılda! Yaşlanan nüfus sağlık sistemini tehdit ediyor

AZ PARAYLA ÇOK HASTA BAKTIK, SINIRA DAYANDIK

Bugüne kadar Türk sağlık sisteminin, dünyadaki pek çok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha kıt kaynaklarla milyonlarca hastaya şifa dağıtarak âdeta bir başarı hikâyesi yazdığını söyleyen ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Gürdal Şahin “Türkiye’de sağlık alanında sınırlı kaynaklarla çok iyi işler yapılıyor. OECD ülkeleri millî gelirlerinin ortalama yüzde 9,1’ini sağlık harcamalarına ayırırken, Türkiye’de bu oran yüzde 4,3 seviyesinde kalıyor. Yani Türkiye, Batılı rakiplerinin yarısından bile daha az bir bütçeyle çok daha fazla hastaya hizmet vererek büyük bir verimlilik örneği sergiliyor. Ancak, yaşlanma hızının bu şekilde devam etmesi durumunda mevcut sistem ileride büyük bir tıkanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çünkü yaşlanan her insan daha fazla kalp, diyabet, tansiyon ve kanser tedavisi, daha sık hastane yatışı ve çok daha uzun süreli bakım maliyeti anlamına geliyor. Kıt kaynaklarla yürütülen bu dev çark, önümüzdeki yıllarda çığ gibi büyüyecek hasta yükünü mevcut yöntemlerle taşımakta zorlanacak” dedi.

Avrupa 100 yılda yaşlandı, biz 25 yılda! Yaşlanan nüfus sağlık sistemini tehdit ediyor

TÜRKİYE’YE SAĞLIKTA YENİ REÇETE ŞART

Ucuz cihaz pahalıya patlıyor

ARTED Genel Sekreteri Ferda Bayşu “Mevcut sistemde kamu bütçesini korumak adına ihalelerde çoğunlukla ‘ucuz’ tıbbi cihaz veya malzeme tercih edildiğini belirterek ‘Sağlıkta en düşük fiyat, en düşük maliyet anlamına gelmez. Kâğıt üzerinde ucuz görünen ancak ömrü kısa olan veya tedavi başarısı düşük kalan bir tıbbi cihaz; hastanın ameliyattan sonra enfeksiyon kapmasına, protezinin kısa sürede bozulmasına ve aynı şikâyetle tekrar tekrar hastaneye yatmasına yol açıyor. Başlangıçta ucuz sanılan o cihazın devlete katbekat daha pahalıya patlamasına sebep oluyor’ dedi.

Gürdal Şahin ve Ferda Bayşu, editörümüz Ziyneti Kocabıyık’a cihaz ihalelerinde fiyat değil, sağlık sistemine sağlayacağı faydalara öncelik verilen yeni satın alma modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI OLUMLU YAKLAŞIYOR

Çözüm için “yüksek fiyat değil, yüksek değer” modeline geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bayşu, Türkiye’nin yaşlanan nüfusuna ancak akıllı yatırımlarla yetebileceğini belirterek “Bir tıbbi teknoloji satın alınırken sadece etiket fiyatına değil; hastalığı ne kadar erken teşhis ettiğine, hastayı ne kadar çabuk ayağa kaldırdığına ve tekrar hastaneye düşmesini ne kadar önlediğine bakılması gerekiyor. ARTED olarak bütün bunları içeren ‘Tıbbi Teknolojiler Ekosisteminde Sürdürülebilirlik’ raporunu hazırladık. Beş temel aksiyon alanından oluşan 2026–2027 Sağlıkta Değer Yol Haritasını Sağlık Bakanlığı, TİTCK, SGK ile paylaşarak kamu kurumları ile iş birliğine girdik. Bakanlık yetkilileri de raporumuzda vurgulanan noktalara olumlu yaklaşıyorlar. Hep birlikte sağlık bütçesinin boşa akmasının önüne geçecek adımlar atmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

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