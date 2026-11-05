Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı üçüncü çeyrek nüfus verileri, Türkiye'nin yaş ortalamasındaki değişimi ortaya koydu. Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 9 milyon 831 bin 160'a yükselirken yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,4 oldu. Son bir yılda yaşlı nüfus 350 bin 765 kişi artarken çocuk nüfusundaki gerileme dikkat çekti.

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Türkiye'nin nüfus yapısındaki değişim, TÜİK'in güncel verilerine yansıdı. 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla ülke nüfusu 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaşırken 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısı 9,8 milyonu aştı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,4'e yükseldi. Böylece Türkiye'de yaklaşık her 100 kişiden 11'inin 65 yaş ve üzerinde olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUS BİR YILDA 350 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus, geçen yılın aynı döneminde 9 milyon 480 bin 395 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

2026'nın üçüncü çeyreğinde bu sayı 9 milyon 831 bin 160'a yükseldi.

Böylece yaşlı nüfus bir yılda 350 bin 765 kişi artarak yaklaşık yüzde 3,7 büyüdü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise aynı dönemde yüzde 11'den yüzde 11,4'e çıktı.

Türkiye'de yaşlı nüfus 9,8 milyona ulaştı! Her 100 kişiden 11'i 65 yaşın üzerinde

YAŞLI NÜFUSTA KADINLARIN SAYISI DAHA FAZLA

Türkiye'deki 65 yaş ve üzeri nüfusun cinsiyete göre dağılımı da dikkat çekti.

Verilere göre bu yaş grubunda 5 milyon 430 bin 828 kadın, 4 milyon 400 bin 332 erkek bulunuyor.

Böylece yaşlı kadınların sayısı erkeklerden 1 milyon 30 bin 496 kişi fazla oldu.

Bu durum, ileri yaş gruplarında kadın nüfusunun erkek nüfusundan daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ÇOCUK NÜFUSU AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'de yaşlı nüfus artarken çocuk nüfusundaki gerileme de sürdü.

Geçen yılın aynı döneminde 17 milyon 612 bin 910 olan 0-14 yaş grubundaki nüfus, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 17 milyon 247 bin 925'e düştü.

Böylece çocuk nüfusu bir yılda 364 bin 985 kişi azaldı.

Çocukların toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 20,5'ten yüzde 19,9'a geriledi.

Özellikle 0-4 yaş grubundaki nüfusun 4 milyon 709 bin 231 kişiye düşmesi, Türkiye'nin değişen demografik yapısına ilişkin dikkat çeken göstergeler arasında yer aldı.

Türkiye'de yaşlı nüfus 9,8 milyona ulaştı! Her 100 kişiden 11'i 65 yaşın üzerinde

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK YAŞ GRUBU BELLİ OLDU

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında ilk sırayı 25-29 yaş aralığındaki vatandaşlar aldı.

Bu yaş grubundaki kişi sayısı 6 milyon 668 bin 482 olarak kaydedildi.

En kalabalık yaş grupları arasında 6 milyon 574 bin 286 kişiyle 10-14 yaş, 6 milyon 451 bin 266 kişiyle 45-49 yaş ve 6 milyon 404 bin 203 kişiyle 15-19 yaş grubu da yer aldı.

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS ORANI DAHA DA ARTABİLİR

Türkiye'de yaşlı nüfusun artması ve çocuk nüfusunun azalması, nüfusun yaşlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi durumunda 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2030 yılında yüzde 13,5'e, 2040 yılında ise yüzde 17,9'a yükselmesi öngörülüyor.

Uzun vadeli projeksiyonlarda bu oranın 2060 yılında yüzde 27'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Nüfusun yaşlanması, gelecek yıllarda emeklilik sistemi, sağlık hizmetleri, yaşlı bakım hizmetleri ve sosyal güvenlik politikaları açısından önem taşıyor.

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