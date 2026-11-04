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Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 aylık dönemde dikkat çeken artış

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Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 aylık dönemde dikkat çeken artış
Başlık ResmiTürkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 aylık dönemde dikkat çeken artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin nüfusuna ilişkin rakamları açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2026 itibariyle 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu. Bu yılın ilk 9 ayında nüfusun 410 bin 118 kişi arttığı, erkek nüfus oranın yüzde 50,2, kadın nüfus oranının ise yüzde 49,98 olduğu bildirildi.

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Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 aylık dönemde dikkat çeken artış
Başlık ResmiTürkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 aylık dönemde dikkat çeken artış

9 AYDA 410 BİN ARTIŞ

Buna göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde de 181 bin 684 kişi yükseldi.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 aylık dönemde dikkat çeken artış
Başlık ResmiTürkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 aylık dönemde dikkat çeken artış

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU NE KADAR?

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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