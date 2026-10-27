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Ekonomi

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı

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Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı
Başlık ResmiTürkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 198 bin kişi arttı. Toplam işsiz sayısı 2.9 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 8,4 oldu.

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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

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İSTİHDAM ORANI %48,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

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İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,7

İşgücü, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,2 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %14,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,4, kadınlarda ise %23,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı
Başlık ResmiTürkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

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ATIL İŞGÜCÜ ORANI %31,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %31,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,7 olarak tahmin edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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