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Sağlık

Beynin sırlarını çözen keşfe Nobel ödülü! Sinir hücrelerini ışıkla kontrol ettiler

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Beynin sırlarını çözen keşfe Nobel ödülü! Sinir hücrelerini ışıkla kontrol ettiler
Başlık ResmiBeynin sırlarını çözen keşfe Nobel ödülü! Sinir hücrelerini ışıkla kontrol ettiler

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beynin anıları, duyguları ve davranışları nasıl şekillendirdiğini anlamada çığır açan çalışmaları sebebiyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

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Beynin milyarlarca sinir hücresinin oluşturduğu karmaşık yapıyı anlamaya çalışan bilim dünyasında yeni bir dönem başladı. Üç bilim adamı, sinir hücrelerinin faaliyetlerini ışıkla kontrol etmeyi sağlayan optogenetik yöntemi geliştiren çalışmalarıyla 2026 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi oldu.

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Hegemann ve Nagel, ışığa duyarlı kanalrhodopsin adlı proteini keşfetti. Deisseroth ise bu proteini sinir hücrelerinde ışıkla kontrol edilebilen bir “anahtara” dönüştürdü. Bu yöntem sayesinde bilim adamları, beyindeki belirli sinir hücrelerini uyarıp susturarak bunların hafıza, duygu ve davranışlardaki rolünü çok daha hassas biçimde araştırabiliyor. Keşif yalnızca beynin nasıl çalıştığını anlamakla sınırlı değil. Beyindeki belirli sinir hücrelerinin görevlerinin ortaya çıkarılması, gelecekte nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların mekanizmalarının anlaşılmasına ve daha hedefl i tedavilerin geliştirilmesine kapı aralayabilir. Nobel Komitesi, üç bilim adamının çalışmalarının “sinirbilimde yeni bir dönemin temelini attığını” vurguladı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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