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Sağlık

Birçok çocuğun huyu: Okulda idrar tutmak böbrekleri vuruyor!

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Birçok çocuğun huyu: Okulda idrar tutmak böbrekleri vuruyor!
Başlık ResmiBirçok çocuğun huyu: Okulda idrar tutmak böbrekleri vuruyor! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Uzmanlar, okula başlayan çocuklarda tuvalet alışkanlığına dikkat çekiyor. İdrarın uzun süre tutulmasının mesane sorunları ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtiliyor.

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Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, anne babalara okula başlayan çocukların tuvalet alışkanlığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Özellikle birinci sınıfa başlayan çocukların annelerinden ve evden uzakta tuvalete gitmek istemediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Akgün “Çocuklar teneffüslerde tuvalete gitmeyi ihmal edebiliyorlar.

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Bazı çocuklar da hijyen endişesi sebebiyle okulda tuvalete gitmiyor. İdrarın uzun süre tutulması mesanenin kasılmasını bozabiliyor ve bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırarak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor” dedi.

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