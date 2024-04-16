Bitki yetiştirmek Alzaymır ve Parkinson’a ilaç

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 03:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 03:46 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

Doğanın uyandığı, ev ve ofislerdeki bitkilerin yeni mevsime hazırlandığı ilkbaharda, bitkilerin kendimizi daha iyi hissetmemizi sağladığı bir gerçek. Ancak bitki yetiştirmek ve bahçecilikle uğraşmanın sağlığa etkileri bununla sınırlı değil.