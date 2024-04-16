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Bitki yetiştirmek Alzaymır ve Parkinson’a ilaç

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bitki yetiştirmek Alzaymır ve Parkinson’a ilaç

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğanın uyandığı, ev ve ofislerdeki bitkilerin yeni mevsime hazırlandığı ilkbaharda, bitkilerin kendimizi daha iyi hissetmemizi sağladığı bir gerçek. Ancak bitki yetiştirmek ve bahçecilikle uğraşmanın sağlığa etkileri bununla sınırlı değil.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bahçe ile uğraşıp bitki yetiştirmenin sağlık açısından çok önemli iki faydası olduğu ortaya çıktı.

BEYİN HÜCRELERİNİ ÇOĞALTIYOR

Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Zeynep Aydın “20 dakikalık bahçe işleri, bitki bakımı gibi fiziki aktiviteler, beyin hücrelerinin çoğalmasını ve büyümesini aktive eder. Alzaymır ve Parkinson gibi beyin hücrelerinin yıkımı ile seyreden rahatsızlıklara iyi gelir” dedi.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR DİKKATİ GELİŞTİRİYOR

Uzm. Klinik Psk. İlayda Kutevu ise “Yaşam alanlarında bitki yetiştirmek hafızayı, bilişselliği, odaklanmayı, dikkati ve öz güveni geliştirmeyi destekler. Bitkilerin büyümesini izlemek, ruhsal ve zihinsel iyilik hâlini artırabilir” dedi.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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