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    BM’den endişelendiren açıklama: Bir sonraki salgına hazır değiliz

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, covid-19 salgınından gerekli derslerin alınması gerektiğini belirterek, "Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz” dedi.

    BM’den endişelendiren açıklama: Bir sonraki salgına hazır değiliz
    Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres endişelendiren bir açıklama yaptı. "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yayınlayan Guterres, bir sonraki salgına hazır olunmadığına vurgu yaptı. 

    Covid-19'a artık uluslararası sağlık alanında aynı aciliyetle yaklaşılmadığını ancak yıkıcı etkilerinin hala sürdüğünü belirten Guterres, salgının ekonomik etkilerinin de sürdüğünü ifade etti.

    "HAZIR DEĞİLİZ" DİYEREK AÇIKLADI

    Guterres, birçok sağlık sisteminin ciddi zorluklarla mücadele ettiğini ve gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın aşıya erişiminin olmadığını kaydetti.

    "Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz" ifadelerini kullanan Guterres, covid-19 salgınından gerekli derslerin alınması ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

    Guterres, dünyanın virüslerin denetimi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve evrensel sağlık güvencesinin inşa edilmesi için işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, zengin ülkelerin kaynakları ve tedavileri kontrol etme ve istifleme eğilimini bırakması gerektiğini vurguladı.

    BM Genel Kurulu, 27 Aralık 2020'de, covid-19 salgınından ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı hazırlıklı olmak için bir karar kabul etmişti. Karar uyarınca, 27 Aralık "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan edilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    CovidSalgınKoronavirüs
    Haberler > Sağlık > BM’den endişelendiren açıklama: Bir sonraki salgına hazır değiliz
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