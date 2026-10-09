'Nezledendir' dedi, önemsemedi! Acı gerçek hastanede çıktı, boğazındaki şişlik hayatını kararttı

İngiltere’de yaşayan iki çocuk annesi Lisa Martin, çenesinin altında fark ettiği küçük bir şişliği başlangıçta soğuk algınlığına bağladı. Durumun uzun süre geçmemesi üzerine doktora başvuran kadın, söz konusu belirtilerin dil kanserine işaret ettiğini öğrendi. Yaklaşık iki yıl süren mücadelesinin ardından kanseri yendiğini öğrenen Lisa, yaşadıklarını “Eğer bunu atlatabilirseniz, hayat yaşanmak içindir” sözleriyle anlattı.

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İngiltere'nin Lancashire kentinde yaşayan iki çocuk annesi Lisa Martin, 2018 yılında çenesinin altında küçük bir kitle fark etti. Şişliğin basit bir soğuk algınlığından veya lenf bezi iltihabından kaynaklandığını düşünen Martin, durumun düzelmemesi üzerine doktora başvurdu.

ANA KAYNAĞI BULMAK İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Yapılan ilk testler temiz çıksa da ameliyatla alınan kitlenin biyopsiye gönderilmesinin ardından acı gerçek ortaya çıktı. Kitle, vücudun başka bir yerinden yayılan ikincil bir kanser hücresiydi.

DİLİNİN TABANINA YERLEŞMİŞ

Altı biyopsi, çok sayıda tarama ve doktor randevusunun ardından kanserin kaynağı bulundu. Lisa'nın dilinin tabanında, derinlere yerleşmiş bir tümör tespit edildi. Bunun üzerine robotik cerrahiyle tümörün çıkarılması için zorlu bir tedavi süreci başladı.

Boğazındaki şişliği soğuk algınlığından sandı, acı gerçek hastanede çıktı: 1 aydan uzun süre konuşamadı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

1 AYDAN UZUN SÜRE KONUŞAMADI

Mart 2019'da ameliyat edilen Lisa, operasyonun ardından 72 saat boyunca tıbbi olarak uyutuldu. Nefes alabilmesi için trakeostomi uygulanan anne, beş hafta boyunca konuşamadı. Bu süreçte oğullarıyla doğrudan iletişim kuramayan kadın mesajlarını telefondan veya kağıtlara yazarak iletti.

İlk ameliyatın ardından kanserin tamamen temizlenmesi için bir operasyon daha gerektiği belirtildi. Lisa'ya kemoterapi ve radyoterapi de seçenek olarak sunuldu. Ancak bu tedavilerin muhtemel yan etkilerinden endişe eden anne, cerrahının önerisiyle ikinci kez robotik ameliyat olmayı kabul etti.

PEŞ PEŞE ÜÇ KEZ OPERASYON GEÇİRDİ

Mayıs 2019'da gerçekleştirilen ikinci ameliyatın ardından, aynı ay içinde boynundaki lenf düğümlerinin çıkarılması için üçüncü bir operasyon daha yapıldı. Amaç, vücudunda kanserli hücre kalmadığından emin olmaktı.

Boğazındaki şişliği soğuk algınlığından sandı, acı gerçek hastanede çıktı: 1 aydan uzun süre konuşamadı

ÖMÜR BOYU TÜKÜRÜK SALGILAYAMAMA RİSKİ VARMIŞ

Lisa, yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan son derece zorlayıcı olduğunu belirterek, iki robotik ameliyatın kendisini derinden etkilediğini söyledi. Kemoterapi ve radyoterapinin muhtemel yan etkileri arasında çene rekonstrüksiyonu ihtiyacı ve ömür boyu tükürük salgılayamama riskinin de bulunduğunu anlattı.

Yaklaşık iki yıl süren tedavinin ardından Lisa'nın kanserden kurtulduğu doğrulandı. 2024 yılında, son tedavisinden beş yıl sonra yapılan taramaları da temiz çıkan Martin, kanser merkezindeki takip sürecini tamamlayarak taburcu edildi.

Boğazındaki şişliği soğuk algınlığından sandı, acı gerçek hastanede çıktı: 1 aydan uzun süre konuşamadı

"EĞER ATLATABİLİRSENİZ HAYAT YAŞAMAK İÇİNDİR"

Yaşadıklarını değerlendiren iki çocuk annesi, tedavi sürecinde kendisini şanslı hissettiğini belirterek benzer bir durumla karşılaşan kişilere mümkün olduğunca fazla bilgi edinmelerini ve kendileri için en doğru tedavi kararını vermelerini tavsiye etti. Lisa, yaşadığı zorluklara rağmen umutlu kalmanın önemini vurgulayarak, “Eğer bunu atlatabilirseniz, hayat yaşanmak içindir” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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