Bu hastalık zombiye çeviriyor! Uzmanlar uyardı: Hazır olun

İlk kez geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Wyoming eyaletinde ortaya çıkan zombi geyik virüsü yayılmaya başladı. Uzmanlar, deli dana hastalığını örnek göstererek dikkatli olun çağrısında bulunuyor.

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'Zombi' lakabını alan hastalık ilk kez geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Wyoming eyaletinde kendisini gösterdi. Hayvanlarda boş bakışlara neden olduğu için 'zombi' lakabını alan hastalığa uzmanlar 'Zombi geyik virüsü' adını veriyor.

Uzmanlar bu hastalık için insanlara da bulaşabileceği uyarıları yapıldı ve hazırlıklı olunması istendi.

DELİ DANAYI ÖRNEK GÖSTERDİLER

NTV'de yer alan habere göre kronik israf hastalığı (CWD) yani bir diğer adıyla zombi geyik hastalığını araştıran Dr. Cory Anderson, geçtiğimiz yıllarda insanları uyararak, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, bir gecede, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu.

Benzer bir şeyin gerçekleşme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli." ifadelerinde bulunmuştu.

1980'ler ve 1990'larda İngiltere'de büyükbaş hayvanların enfekte olmuş et ve kemik unu ile beslenmesi sonucu ortaya çıkan deli dana hastalığının ardından, tam 4,4 milyon büyükbaş hayvan itlaf edilmişti.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?

Zombi geyik hastalığı (CWD), prion adı verilen anormal proteinlerin neden olduğu bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık, geyik, alageyik ve ren geyikleri gibi türlerde görülür ve bulaşıcıdır.

Hasta hayvanların idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile diğer hayvanlara bulaşır. Ayrıca, bu hastalık toprak ve su gibi çevresel faktörlerle de yayılabilir.

Zombi geyik hastalığına yakalanan hayvanlarda aşırı kilo kaybı, dengesizlik, koordinasyon kaybı, sürekli salya akışı ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler görülür.

DİKKAT EDİN!

Şu ana kadar insanlara bulaştığına dair bir kanıt bulunmasa da, bilim insanları CWD'nin muhtemel bir risk oluşturabileceğini vurguluyor ve bu nedenle hastalıklı hayvan eti tüketiminden kaçınılmasını öneriyor.

Uzmanlar, hastalığın yayılmasını önlemek için daha fazla araştırma ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Çalışmalar devam ederken, herkesin dikkatli olması önem taşıyor.Zombi geyik hastalığı, hayvan popülasyonları ve potansiyel olarak insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.