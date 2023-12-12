Bu yemekleri ertesi güne sakın bırakmayın! Isı değdiği an zehir saçıyor, ısıtmadan iki kez daha düşünün

12 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:25

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Günlük hayatımızda hazırladığımız bazı yiyecekler gereğinden fazla yapıldığı zaman buzdolaplarında saklanarak tüketilmekte. Genelde buzdolabından çıkarılan besinleri tekrardan ısıtarak tüketiriz. Peki bu ne kadar faydalı?

Uzmanlar ‘Sakın ısıtmayın’ diyerek uyardı. Bu yemekleri ertesi gün ısıttığınız gibi zehir yersiniz. Isıtmadan iki kez daha düşünün.

BU BESİNLERİ İKİNCİ KEZ SAKIN ISITMAYIN

Uzmanlara göre bazı besinleri tekrardan ısıtmak oldukça sağlıksızdır. Taze olarak tüketilmeyen gıdalar birçok faydasınız kaybeder. Faydasınız kaybetmekle de kalmaz artık zararlı hale dönüşür. Tekrar ısıtılmaması gereken besinlerin başında ise pilav geliyor.

Pirinci tekrardan ısıttığınız gibi içinde bulunan bakteriler kendiliğinden üremeye başladı. Bu bakteriler ise kusma, ishal ve zehirlenmelere neden olur. Bir diğer besin ise ıspanaktır.

ISI DEĞDİĞİ AN ZEHİR OLUYOR

Nitrat açısından zengin olan ıspanak, yeniden ısıtıldığında nitrite dönüşür ve bu da zehirlenmeye yol açar. Yeniden ısıtılmaması gereken bir diğer besin, tavuktur. Ayrıca mantar, patates, yumurta ve kereviz gibi yemekleri de tekrar ısıtmamak gerekiyor.