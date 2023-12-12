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    • Haberler > Sağlık > Bu yemekleri ertesi güne sakın bırakmayın! Isı değdiği an zehir saçıyor, ısıtmadan iki kez daha düşünün

    Bu yemekleri ertesi güne sakın bırakmayın! Isı değdiği an zehir saçıyor, ısıtmadan iki kez daha düşünün

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bu yemekleri ertesi güne sakın bırakmayın! Isı değdiği an zehir saçıyor, ısıtmadan iki kez daha düşünün
    Sağlık, Sağlık Haberleri, Yemek Isıtma, Pirinç

    Çalışan bireyler genelde yemeklerini bol bol yapar ve ertesi gün ısıtarak tüketir. Buzdolabında sakladığımız bu yiyeceklerin bozulmadığını düşünürüz ancak bazı yiyecekler ertesi gün tüketildiği zaman oldukça tehlikeli oluyor. Bu yemekleri ertesi güne sakın bırakmayın! Isı değdiği an zehir saçıyor. İşte asla tekrardan ısıtılmaması gereken besinler…

    Günlük hayatımızda hazırladığımız bazı yiyecekler gereğinden fazla yapıldığı zaman buzdolaplarında saklanarak tüketilmekte. Genelde buzdolabından çıkarılan besinleri tekrardan ısıtarak tüketiriz. Peki bu ne kadar faydalı? 

    Uzmanlar ‘Sakın ısıtmayın’ diyerek uyardı. Bu yemekleri ertesi gün ısıttığınız gibi zehir yersiniz. Isıtmadan iki kez daha düşünün. 

    BU BESİNLERİ İKİNCİ KEZ SAKIN ISITMAYIN 

    Uzmanlara göre bazı besinleri tekrardan ısıtmak oldukça sağlıksızdır. Taze olarak tüketilmeyen gıdalar birçok faydasınız kaybeder. Faydasınız kaybetmekle de kalmaz artık zararlı hale dönüşür. Tekrar ısıtılmaması gereken besinlerin başında ise pilav geliyor.

    Pirinci tekrardan ısıttığınız gibi içinde bulunan bakteriler kendiliğinden üremeye başladı. Bu bakteriler ise kusma, ishal ve zehirlenmelere neden olur. Bir diğer besin ise ıspanaktır.

    Bu yemekleri ertesi güne sakın bırakmayın! Isı değdiği an zehir saçıyor, ısıtmadan iki kez daha düşünün

    ISI DEĞDİĞİ AN ZEHİR OLUYOR 

    Nitrat açısından zengin olan ıspanak, yeniden ısıtıldığında nitrite dönüşür ve bu da zehirlenmeye yol açar. Yeniden ısıtılmaması gereken bir diğer besin, tavuktur. Ayrıca mantar, patates, yumurta ve kereviz gibi yemekleri de tekrar ısıtmamak gerekiyor.

     

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